Viterbo, crollo delle nascite. Nella Tuscia in 5 anni persi 11 mila abitanti

Culle sempre più vuote nella Tuscia. Nei primi cinque mesi dell’anno si sono registrate nella nostra provincia soltanto 680 nascite, a fronte delle 723 dello stesso periodo dello scorso anno, con un calo di 43 unità, pari al 5,9% in meno. Un decremento superiore a quello nazionale, che è stato del 4,5%.

Se guardiamo invece ai primi 5 mesi del 2018, le nascite nel Viterbese erano state 903. Il crollo delle culle oltre che verticale sembra quindi irreversibile. Va detto che nel Lazio c’è chi fa anche peggio: è la città di Roma, dove nei primi cinque mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2021 si è registrato l’8,3% di nascite in meno.

E’ quanto emerge dagli ultimi dati demografici dell’Istat relativi al periodo gennaio-maggio 2022 appena pubblicati. La popolazione viterbese complessiva è passata da 307.592 persone del mese di gennaio alle 306.918 di maggio, con una perdita di 675 abitanti. In pratica è come se in 5 mesi fosse sparito un borgo delle dimensioni di Latera.

Crollo delle nascite nella Tuscia negli ultimi 20 anni

