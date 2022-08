Viterbo, corse a vuoto a Ronciglione. Cavalli pronti a correre il Palio di San Bartolomeo

21 agosto 2022 a

Tutto pronto a Ronciglione per l’evento più atteso, le corse a vuoto che oggi, 21 agosto, tornano dopo tre anni di stop causati dalla pandemia. Nel pomeriggio, dalle ore 17, spazio infatti alle batterie di qualificazione, di consolazione e alla finale del Palio di San Bartolomeo. La corsa è stata preceduta ieri pomeriggio dalle batterie di prove, disputate con il seguente ordine per i nove rioni: La Pace, Sant’Anna, Campanone, Madonna di Loreto, Case nove, San Severo, Montecavallo, Monumento e Fontana Grande.

Corse a vuoto, Mengoni: "Il palio è il simbolo della nostra identità”

“In paese c’è grande entusiasmo per il ritorno del palio - assicura Fabrizio Alessandrucci, presidente dell’Associazione Amici del Palio Corse a vuoto di Ronciglione -. Le strutture alberghiere sono sold out da giorni, mentre i biglietti della tribuna sono andati polverizzati in poco tempo. Disponibili invece i tagliandi a 12 euro per chi vorrà accedere al percorso”.

Consegnato il palio delle corse a vuoto

Due i cavalli favoriti per la vittoria finale: Ninfa da Clodia del Rione Fontanagrande, vittoriosa nel 2018, e Ummi Ummi de La Pace, che invece ha vinto l’ultima edizione disputata prima del Covid, quella del 2019. I contradaioli del rione vincitore riceveranno dalle mani del sindaco Mario Mengoni il palio Le ali della vittoria, realizzato dall’artista Stefano Cianti e dedicato al maestro Mauro Passeri e a Italo De Felici. Infine tra i tanti eventi a corollario della manifestazione ecco la mostra di pittura e scultura Dal caos ad amore e psiche realizzata da Andrea Centofanti e Alessio Gentile. Dopo l’inaugurazione di venerdì l’esposizione - ospitata nei locali di via Roma 90 - chiuderà i battenti oggi alle 20.

