Viterbo, Santa Rosa. Mecarini: “Sarà un Trasporto leggendario”

Tre anni di digiuno la dicono lunga sulla voglia di rimettere le mani su quelle spallette e quei ciuffi, di riprendersi quel posto in prima fila così tutti erano abituati in occasione di Santa Rosa. Massimo Mecarini il presidente del sodalizio dei facchini rivive tutta l’emozione del trasporto della macchina che a breve sfilerà per le vie della città di Viterbo, e soprattutto non trattiene l’emozione dei preparativi. Eh già perché a mancare non è stata soltanto la bellezza di Gloria, lo spirito, la storia e la tradizione che investe la città tutta, ma anche quella carica piena di aspettativa che precede il fascino della sera del 3 settembre. I preparativi, quel percorso fatto di adrenalina e dettagli da controllare, prove da sostenere, e particolari da mettere a punto. "Non vediamo l’ora - racconta Mecarini stesso - l’entusiasmo di tutti è alle stelle. Domani si terrà la cena tecnica al ristorante Acquarossa e in quella occasione avremo modo di indicare reparto per reparto i compiti che dovranno essere assolti. Anche per i facchini nuovi, quelli che sono alla prima esperienza di trasporto. Tutti dovranno essere adeguatamente istruiti, dalle spallette, ai ciuffi etc. Saranno resi noti i dettagli sul da farsi, sia prima che durante, che dopo il trasporto. E’ un momento importante, dopo tre anni di assenza questo trasporto assume contorni quasi leggendari”.

Avete invitato a questa cena che segna un momento di rinascita importante, il nuovo sindaco della città, Chiara Frontini?

"Certo che l'abbiamo invitata, speriamo che possa venire la cena sarà un appuntamento di grande emozione e la partecipazione di tutti sarà un momento da ricordare”.



Ci sono altre serate programmate prima del trasporto del 3 settembre?

"Certo dopo la cena seguirà l’incontro del 28 agosto al teatro San Leonardo. Una sorta di definizione e di ultimi dettagli, in quella sede verranno distribuiti i ciuffi e ridefiniti ulteriormente i compiti, con le ultime raccomandazioni. Una cosa è certa, l’entuasismo mio e quello dei facchini è veramente incontenibile, siamo tutti pronti a dare e fare il nostro meglio. Tre anni di sofferenza e di mancanza, verranno ripagati da questo trasporto che forse riserverà anche qualche sorpresa”.

Sulla sorpresa Mecarini non scuce una parola, tutto sarà svelato nella conferenza stampa ufficiale dei prossimi giorni, ma sono in molti ad aspettare che Santa Rosa, patrimonio immateriale dell'umanità, scenda da porta Romana, con tutta la sua fierezza e con quel carico di fascino e di mistero che la avvolge da sempre.

