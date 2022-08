Viterbo, Santa Rosa. Biglietti per il Trasporto: lunghe code e proteste all'ufficio turistico

Roberto Pomi 21 agosto 2022 a

Sono 900 i biglietti per assistere al Trasporto della Macchina di Santa Rosa venduti nei primi due giorni esclusivamente ai residenti viterbesi. Il sistema adottato per acquistare i tagliandi di tribune e sedie (rispettivamente 1.698 e 1.200 posti), però, rischia di lasciare in piedi molti viterbesi, soprattutto quelli che risiedono in altre città d’Italia o addirittura all’estero e che ogni anno tornano nel capoluogo della Tuscia per vivere la magia della notte del 3 settembre.

Nella bufera è finita anche la modalità di vendita scelta, che nella giornata di venerdì 19 agosto ha prodotto resse e lunghe file all’interno dello Spazio Pensilina del Sacrario. Gente in coda sotto il sole tanto la mattina quanto il pomeriggio, con gli addetti che hanno avuto il loro da fare per riuscire ad esaudire tutte le richieste. Chi si è presentato all’Ufficio turistico, unico centro preposto alla vendita dei tagliandi fino alla giornata di domani, ha potuto acquistare un massimo di quattro ticket presentando un documento attestante la propria residenza nel Comune di Viterbo. Inoltre ha dovuto mostrare anche i documenti relativi a ogni biglietto richiesto che in questo caso è, appunto, nominativo. Così un padre residente nella città dei papi con un figlio residente altrove non ha potuto acquistare il posto anche per quest’ultimo. Ma nella scala delle variabili ce ne sono altre che mostrano la lapalissiana inadeguatezza del criterio che è stato adottato per la distribuzione dei tagliandi del Trasporto: una ragazza viterbese fidanzata con un ragazzo di Vetralla, ad esempio, non può acquistare il biglietto per il compagno avendo a disposizione soltanto tre opzioni: sostituire il fidanzato “straniero” con un proprio concittadino, andare da sola oppure rinunciare a malincuore.

I mal di pancia emersi in questa prima fase di vendita non sono stati pochi e hanno trovato sfogo sugli immancabili social, dove la scelta è stata duramente criticata e messa in discussione fin dalle prime ore di venerdì scorso. Ma, come detto, anche i fortunati residenti che hanno acquistato il tagliando non hanno avuto vita facile. Due ore e mezza di fila è stato il tempo medio che gli aspiranti acquirenti di ticket hanno dovuto spendere per portare a casa l’agognato posto a sedere. Il personale in servizio, specie nella giornata di venerdì, quella decisamente più complicata, ha fatto di tutto per rendere più agevole e confortevole la cosa, mantenendo la calma e dando prova di cortesia anche di fronte ad una situazione che via via con le ore si è fatta piuttosto imbarazzante. Di più non potevano fare, però, perché l’accordo sottoscritto da Palazzo dei Priori sul servizio prevede l’attivazione di due sole postazioni di vendita nella prima fase. La macchina dei ticket è in buona sostanza andata a sbattere ed è finita al centro di una nuvola di polemiche: “Attivando la vendita online ci avremmo messo cinque minuti da casa, invece di perdere tempo qui”. “Un’anziana come fa a fare tutta questa fila?”. “Servire tre persone ogni dieci minuti è assurdo”: questi i commenti più gettonati lungo il serpentone in attesa di staccare il proprio biglietto. Inoltre nessuna informazione in tempo reale o aggiornamento sommario sul numero dei biglietti rimasti. Una fila al buio, insomma, tanto che tra chi attendeva è partita anche una scommessa sulla sfiga con frasi del tipo: “Scommetto che arrivano a me e dicono che sono finiti”. Intanto martedì 23 agosto aprirà la vendita dei biglietti rimasti per tutti, anche i non residenti, e anche via web. Tra chi solleva perplessità su come è stata organizzato il servizio c’è chi si ricorda dell’aspirazione di Viterbo a diventare città turistica: “Se facciamo così non avremo mai i turisti. I biglietti dovrebbero essere acquistabili in rete già da marzo, così chi è interessato può pianificare e organizzarsi per tempo”. Fantascienza in un comune che a parole racconta mirabili orizzonti ma poi, nei fatti, cade sulla classica buccia di banana.

