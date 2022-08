Viterbo, omicidio a Soriano. Caccia al tesoro mai trovato

B. D. 20 agosto 2022 a

Per cercare una traccia che possa metterli sulle tracce del killer di Salvatore Bramucci gli inquirenti scavano anche nelle carte dell’ultima inchiesta per usura ed estorsione che ha visto coinvolto, nel 2020, il 58enne originario di Civitavecchia. Sono passati 13 giorni dall’agguato avvenuto nelle campagne di Soriano nel Cimino in contrada Madonna di Loreto, ma ancora non c’è una pista precisa. Tutto lascia pensare a un regolamento di conti messo in atto da professionisti legati alla Camorra o ad altre organizzazioni criminali con le quali, direttamente o indirettamente, Bramucci sarebbe entrato in contatto.

Ucciso vicino casa, si cerca il mandante dell'agguato

Si scava nel suo passato e i carabinieri, ai quali sono delegate le indagini coordinate dal pm Massimiliano Siddi, stanno passando al setaccio anche il fascicolo relativo al giro di prestiti a strozzo che Bramucci avrebbe messo in atto dal 2010 al 2015 con la complicità di un ex agente di polizia penitenziaria, prima sua vittima e poi diventato il suo braccio destro. Per quei fatti Bramucci aveva patteggiato una pena a 3 anni e 4 mesi che stava terminando di scontare agli arresti domiciliari nella sua abitazione nelle campagne sorianesi a 50 metri da dove è stato ucciso. Quando scattarono gli arresti vennero perquisite le case e gli immobili nella disponibilità del 58enne, ma del tesoro ipotizzato dagli inquirenti neppure l’ombra. Si parlava di un giro d’affari di circa 200 mila euro, ma gli investigatori trovarono e sequestrarono solo 10 mila euro in contanti trovati sotto una mattonella della sua abitazione, due rolex e altri tre orologi di grande valore. Per gli inquirenti che avevano seguito le mosse di Bramucci per mesi non poteva essere tutto.

Il presunto usuraio sarebbe riuscito a nascondere un patrimonio di diverse centinaia di euro. Dalle intercettazioni disposte durante quell’indagine, appariva emergere un giro d’affari molto più ampio.

Nessuno ha sentito gli spari. L'ipotesi della pistola silenziata

Nelle conversazioni intercettate si faceva riferimento a beni comunque nella disponibilità del 58enne. I carabinieri nei giorni successivi all’agguato sono tornati nella villetta di Bramucci alla ricerca principalmente della cassaforte o del tesoro nascosto. Ma come era accaduto due anni fa non è stato trovato nulla. Quella del tesoro nascosto, per il momento, rimane solo un’ipotesi investigativa. Ma questo ipotetico tesoro nascosto potrebbe entrarci qualcosa con l’agguato? E’ solo una delle piste possibili.

Si continua a scavare nel passato della vittima a caccia di un movente e soprattutto di un nemico in grado di entrare in contatto con ambienti della malavita organizzata per commissionare l’uccisione di Bramucci.

Carabinieri setacciano casa della vittima in cerca di una cassaforte e del movente

