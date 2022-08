Viterbo, ragazza incinta si perde in città. Salvata dalla polizia

20 agosto 2022 a

Ragazza incinta si perde per la città e viene salvata dalla polizia. E’ accaduto mercoledì quando gli agenti hanno notato la giovane tunisina, disperata, girare per le strade del centro. Era priva di documenti e non parlava italiano. Con l’aiuto di un traduttore online sono riusciti a comunica con la ragazza che ha riferito di non ricordare l’indirizzo di casa. Dopo accertamenti è emerso che era ospite di un centro di accoglienza in provincia dove poi è stata accompagnata dagli agenti.

