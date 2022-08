Viterbo, furto in pieno giorno. Ruba borsello da tavolo del bar. Caccia al ladro fuggito di corsa

20 agosto 2022 a

a

a

Furto in pieno giorno ieri mattina, 19 agosto, all’esterno di un bar nel cuore del centro storico. Un 45enne che si era fermato in via Saffi per un caffè si è visto portare via il borsello, lasciato qualche secondo in un tavolo, da un individuo che poi è fuggito di corsa facendo perdere le tracce. Tuttavia il ladro potrebbe avere le ore contate. Nella fuga sarebbe passato sotto a diverse telecamere e una in particolare lo avrebbe ripreso in faccia.

Ennesima rissa al Sacrario, ferito un agente

Tutto è accaduto nella tarda mattinata. Il 45enne che era uscito di casa per delle commissioni si è fermato al bar alla fine di via Saffi per un caffè. Il locale una un tavolino davanti a una delle vetrine. Il cliente ha appoggiato sul piano il borsello e si è affacciato all’interno per ordinare il caffè. Cinque, dieci secondi al massimo di distrazione che sono bastati tuttavia a un malintenzionato per entrare in azione.

In quel frangente un uomo piuttosto slanciato e alto, dalla pelle olivastra si è diretto verso il tavolo e ha agguantato il borsello per poi fuggire. Quando il cliente si è reso conto del furto, ormai il ladro si era già dileguato. Un bel guaio per il 45enne: all’interno del borsello c’era lo smartphone e diverse centinaia di euro. Tra le altre cose, infatti, l’uomo era uscito di casa per andare a pagare delle bollette e quei contati servivano proprio a quello.

Lite in famiglia a colpi di bastone in piazza delle Erbe

Sul posto poco dopo sono arrivate le volanti della polizia che hanno raccolto la testimonianza della vittima del furto e dei presenti. le indagini sono ancora in corso ma da quello che sembra hanno preso una direzione specifica. Infatti gli agenti hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza che sono lungo la via di fuga utilizzata dal ladro, comprese quelle di alcuni esercizi commerciali. Una avrebbe ripreso il volto dell’uomo e dunque l’identificazione è vicina. Da quello che è filtrato si tratterebbe di uno straniero.



Ubriaco prende a calci volante della polizia. Arrestato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.