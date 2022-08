Viterbo, sanità. Tempi d'attesa per esami e visite, alla Tuscia la maglia nera nel Lazio

Massimiliano Conti 20 agosto 2022 a

La Asl di Viterbo è maglia nera tra le aziende sanitarie laziali per i tempi di attesa. Aggiornando finalmente i dati che erano rimasti inchiodati all’estate del 2021, da poco la Regione Lazio ha rinnovato il portale dedicato al monitoraggio del tempi di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali di primo accesso, quelli che rappresentano un po’ il termometro dello stato di salute e dell’efficienza di una Asl. E per i pazienti viterbesi sono dolori.

Se qualcuno volesse trovare una risposta al perché la Tuscia detenga uno dei più alti tassi di migrazione sanitaria in Italia (il 23% dei cittadini va a curarsi altrove), non ha che da guardare i dati sul sito e in particolare l’indice tda, dove tda è l’acronimo di tempi d’attesa. Nella nostra provincia in media solo il 77% delle prestazioni – tra visite e diagnostica - avviene nei tempi stabiliti. Si tratta dell’indice più basso dell’intera regione dopo quello della Asl Roma 4, che ha un’indice del 72,3%. La Asl di Rieti, per fare qualche confronto, ha un indice dell’89%, quella di Latina del 79,1%, quella di Frosinone del 77,2%. Quasi tutte le aziende capitoline sono sopra l’80% - tanto per confermare il romanocentrismo delle politiche sanitarie regionali – con punte di eccellenza come lo Spallanzani dove l’indice Tda sfiora quota 94%.

Entrando nel dettaglio delle prestazioni, il portale regionale usa tre colori per fornire a colpo d’occhio il “polso” della situazione: il colore verde indica il rispetto dei tempi per almeno il 90% delle prenotazioni; il giallo le prenotazioni entro lo standard compreso tra il 50 e l’89%; il rosso il rispetto dei tempi inferiore al 50% sul totale delle prenotazioni per il periodo selezionato. Dall’11 luglio fino al 14 agosto 2022, cioè l’ultimo periodo, tra le 6.067 prestazioni monitorate è uno stillicidio di rossi e gialli. Per una colonscopia con endoscopio flessibile il rispetto dei tempi varia dal 19,4% al 40,4. Solo una “finestra” temporale ha garantito un rispetto dei tempi superiore al 50%, quella tra il 25 e il 31 luglio: 55,2%. Per un ecocolor doppler dei tronchi sovraortici dal 18 al 24 luglio l’indice Tda era del 27,3%, addirittura del 21,4% quello di una ecodopplergrafia distrettuale, arteriosa o venosa nella settimana tra l’8 e il 14 agosto. Ancora: per un’ecografia della mammella si va dal 33% della settimana tra l’11 e il 17 luglio, all’impossibilità di prenotare nelle due successive. Ancora peggiori gli indici di attesa delle Tac, dove il rosso, con qualche punta di giallo, è il colore dominante. La situazione migliora per le visite specialistiche, tranne per quelle urologiche. Il vino della sanità viterbese non è dunque dei migliori, e stavolta a dirlo non è il Sole 24 Ore o qualche altro giornale, ma lo stesso oste, cioè la Regione Lazio.

