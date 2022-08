Viterbo, elezioni politiche. Massimo Erbetti candidato per il Movimento 5 Stelle al Senato

M. U. 20 agosto 2022 a

Parlamentarie, tre viterbesi in corsa per il Movimento Cinque Stelle nella Tuscia: Massimo Erbetti (nella foto) al proporzionale del Senato, Simona Sassara e Maurizio Selli alla Camera. E’ stato pubblicato ieri, 19 agosto, sul sito del Movimento pentastellato, il risultato ufficiale delle votazioni per le parlamentarie.

Per il collegio proporzionale Lazio 2 del Senato, quello che comprende il territorio della provincia di Viterbo, un posto è riuscito ad aggiudicarselo, grazie a 472 preferenze, Massimo Erbetti, ex consigliere comunale attualmente disoccupato. Nel listino, Erbetti prenderà la terza posizione, dietro all’ex ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli e Adriana Calì. Le possibilità che scatti il seggio a Palazzo Madama sono comunque ridotte al lumicino, servirebbe un autentico miracolo elettorale che - al momento - non sembra possibile, dato che i 5S viaggiano nei sondaggi tra il 10 ed il 12 per cento.

Gli altri due viterbesi ad aver ottenuto la candidatura, ma al proporzionale della Camera, sono entrambi di Civita Castellana: Maurizio Selli e Simona Sassara. Il primo si è attestato sulle 146 preferenze alle parlamentarie on-line, la seconda invece ne ha prese 270. Tuttavia, anche per i due politici della cittadina falisca un’elezione sembra alquanto improbabile, considerando sempre i sondaggi e, soprattutto, la clamorosa debacle grillina in tutta la Tuscia alle ultime due tornate per le elezioni amministrative.

