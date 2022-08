Viterbo, elezioni politiche. Enrico Panunzi ripescato nel listino Pd di Roma

Mattia Ugolini 20 agosto 2022 a

Enrico Panunzi rientra in corsa per il Parlamento: per lui pronto un posto (il numero 3) nel listino proporzionale della Camera a Roma. Dopo le polemiche per la sua esclusione dal listino nel collegio di Viterbo, con conseguenti minacce di disimpegno in campagna elettorale, ieri, 19 agosto, la novità ufficializzata in serata alle Terme dei Papi dove si è svolta la direzione provinciale allargata, alla quale ha preso parte anche il segretario regionale Bruno Astorre, ufficialmente giunto a Viterbo per placare l’ira dei panunziani, ormai sul piede di guerra e pronti a ritorsioni clamorose.

A salvare Astorre e i vertici dem è stato - se vogliamo vederla sotto questo punto di vista - Francesco De Angelis, costretto al ritiro della propria candidatura a causa delle polemiche scoppiate a seguito di un video in cui il capo di gabinetto del sindaco romano Gualtieri, Albino Ruberti, si rivolge con toni furiosi verso suo fratello, Vladimiro de Angelis, minacciandolo per una presunta frase rivoltagli: “Mi ti compro”.

E dunque, con De Angelis ritiratosi, Astorre si è presentato al congresso piddino con un’offerta da formulare a Panunzi ed ai suoi: candidarlo nel collegio rimasto scoperto. Tuttavia, il posto offerto, ossia il terzo nel listino proporzionale della Camera a Roma, dietro a Carlo Mancini e Caterina Cerroni, difficilmente potrà garantirgli l’elezione, dato che il seggio scatterebbe soltanto dopo una congiuntura astrale che definire favorevole è poco. Per vedere Panunzi a Montecitorio, difatti, servirebbe che Mancini venga eletto nel collegio uninominale di Roma Monteverde, dove è si candidato ma non è certo di vincere, e poi che la Cerroni venga eletta in Molise, dove è capolista ma il centrodestra è fortissimo. Insomma, un’impresa quasi impossibile.

Del resto, l’entourage dello stesso De Angelis, all’Ansa, aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La sua (di De Angelis, ndr) era una candidatura praticamente non in posizione eleggibile, ma di servizio, poiché De Angelis era in lista a Roma quando il suo collegio di riferimento è quello ciociaro”. Ovviamente, resosi conto che il posto offertogli da Astorre non presentava particolari garanzie, Panunzi ha chiesto anche di essere messo al secondo posto della lista per la Camera nel collegio di Viterbo, subito dietro a Marianna Madia. Il motivo? Il consigliere regionale ritiene che, venendo sradicato dal suo territorio, avrebbe difficoltà nel rispettare il mandato. Insomma, finora sulla spaccatura è stato solo messo un cerotto. Per la ricucitura bisognerà aspettare, sempre che da qui al 24 i programmi del Partito democratico non vengano nuovamente stravolti.

