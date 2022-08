Viterbo, elezioni politiche. Per Umberto Fusco (Lega) paracadute in Regione

M. U. 20 agosto 2022 a

In attesa di ulteriori sviluppi dal dilaniato Partito democratico, dove tengono banco la rabbia e le rivendicazioni del consigliere regionale Enrico Panunzi, il centrodestra viterbese mette a punto gli ultimi dettagli della propria strategia sul territorio e si prepara ad affrontare le prossime quattro settimane di campagna elettorale con la certezza di avere sempre più il vento in poppa, complici, a maggior ragione, le varie disavventure dem. Il 24, quando tutte le liste saranno state consegnate, inizierà ufficialmente la corsa, ma FdI, Lega e FI nella Tuscia sembrano già pronti.

Elezioni, affollamento di aspiranti candidati

All’uninominale della Camera (collegio Viterbo, Civitavecchia più alcuni comuni dell’area di Roma Nord) correrà il meloniano Mauro Rotelli, che se la vedrà con la piddina Linda Ferretti, mentre per il Senato il leghista Claudio Durigon, coordinatore regionale del Carroccio, affronterà l’ex presidente della Provincia Alessandro Mazzoli. Ma, come previsto dal Rosatellum, la partita si giocherà anche e soprattutto nei collegi plurinominali, dove i seggi scattano in proporzione ai voti riportati da ogni singola forza politica. Così saranno attribuite ben 245 poltrone della Camera e 122 del Senato. E’ per questo motivo che ancora il centrodestra - per quanto concerne la Tuscia - intende sfoggiare per questa battaglia tutta l’artiglieria pesante.

E dunque, nei famosi listini stilati dalle segreterie di partito, prenderanno posto alcuni big sia della Lega che di Forza Italia. Il Carroccio, in quello della Camera, ha deciso di inserire su Umberto Fusco, senatore uscente. Non si tratterebbe di una candidatura sicura, ma si vocifera che, qualora non dovesse essere eletto, per lui ci sarebbe una seconda chance rappresentata dalla candidatura al Consiglio regionale. Bisognerà poi tener conto delle quote rosa, dunque in via delle Botteghe Oscure si pensa anche a quattro profili femminili.

Politiche, ecco i primi due candidati: Daniela Pinardi e Paolo Bianchini

I berlusconiani potrebbero invece candidare Giulio Marini, dato che Francesco Battistoni andrà in trasferta in un collegio marchigiano. Ma il “divo Giulio”, contattato dal Corriere, raffredda momentaneamente la pista: “Non mi hanno ancora contattato - dice - e so che manca poco allo scadere. Tuttavia, sono un uomo di partito e, se dovesse servire, sarò certamente a disposizione”.

Disponibile, sì, ma ad una condizione: “Ovviamente andrà valutata l’eventuale offerta, ossia la posizione che intenderanno assegnarmi. In questi mesi mi sono adeguato a molte scelte che magari non condividevo totalmente, ma sarò comunque riconoscente al partito, che mi ha valorizzato come politico e come persona”.

Anche i forzisti, nel caso in cui volessero compilare il listino, dovrebbero tener conto della parità di genere, quindi si sonda il terreno tra le donne. Probabilmente, la scelta potrebbe ricadere su una o due amministratrici di provincia.

Molto infine bolle in pentola nel terzo polo (Italia Viva e Azione), che starebbe pensando a due nomi: Filippo Rossi e Felice Casini. Un calendiano - seppur d’adozione, in quanto ufficialmente leader della Buona Destra - ed un renziano, ma da quanto risulta al momento non ci sarebbe ancora nulla di certo.

Polveriera Pd, per mediare arriva Astorre

