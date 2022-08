Viterbo, maltempo. A Tarquinia Lido ombrelloni spazzati via dal vento

F. E. 19 agosto 2022 a

Tarquinia, danni al lido per le forti raffiche di scirocco. A farne le spese lo stabilimento El Blanco, da tutti conosciuto come stabilimento comunale, che si è ritrovato con tutti gli ombrelloni divelti ed alcuni trasportati a centinaia di metri di distanza. Incredibile la situazione che si è presentata alle prime luci dell’alba. Non un ombrellone in piedi, molti portati fino alle spiagge libere distanti alcune centinaia di metri; divelti anche i teloni dei gazebo.

“Ci siamo alzati per chiudere le finestre - racconta un villeggiante - e abbiamo visto gli ombrelloni che volavano come proiettili, spinti da improvvise raffiche di vento”. Uno stabilimento dunque completamente da rimontare in una delle settimane più affollate dell’estate. Molti degli ombrelloni sono rotti e quindi difficilmente riutilizzabili. In serata nulla lasciava presagire ad un repentino cambio di tempo come poi avvenuto nella notte. Vento caldo con raffiche vicine ai 40 chilometri all’ora. Caduto anche un grosso ramo di eucalipto sulla Porto Clementino prontamente rimosso dai volontari dell’Aeopc, sempre operativi.

Le forti raffiche di scirocco che dalle 4 di mattina si sono alzate su Tarquinia hanno causato anche dei brevi black-out elettrici. Danni pure ad alcuni segnali stradali. Vento che secondo le previsioni metereologiche è destinato a scomparire nel week-end lasciando spazio all’ennesima ondata di caldo con temperature oltre i 30 gradi.

