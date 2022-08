Viterbo, festa di San Famiano a Gallese. Passaggio di consegne tra una classe e l'altra

Alf. Parr. 19 agosto 2022 a

A Gallese i festeggiamenti in onore del santo patrono San Famiano, amatissimo dalla popolazione locale, si sono conclusi con grande successo. Dopo numerosi eventi culturali, sportivi e di intrattenimento, il clima gioioso della festa patronale è stato suggellato dall’esilarante spettacolo dello showman Max Giusti che, nella gremita piazza Don Milani, ha strappato al folto pubblico, presente all’evento, risate e applausi a non finire.

Un altro momento topico e assai atteso della serata conclusiva è stato il tradizionale “passaggio delle consegne” tra la classe uscente e quella entrante. Sul palco Sara Tozzi, presidente della classe 1971/1996 uscente, dopo aver ringraziato i suoi compagni per l’impegno e per la riuscita dell’intera manifestazione, ha lasciato la parola a Michele Martoccia, presidente della classe entrante 1972/1997.

Alla new entry, composta da volenterosi e gagliardi giovani e adulti, spetterà il compito di darsi da fare con tutta la loro devozione a San Famiano, per organizzare nei minimi dettagli le iniziative e gli appuntamenti dei prossimi festeggiamenti patronali.

Un incarico gravoso e impegnativo, ma che non spaventa affatto i nuovi arrivati, orgogliosi della loro responsabilità.



