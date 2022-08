Viterbo, festa speciale per i 100 anni di nonna Marietta a Monterosi

19 agosto 2022 a

Il 17 agosto la signora Maria Frasca, per tutti Marietta, ha festeggiato nella propria casa, circondata dall’affetto della sua numerosa famiglia, in particolar del figlio Sandro, dei suoi tre nipoti e cinque pronipoti, il grande e straordinario traguardo dei 100 anni. La simpatica ed arzilla nonna Maria è stata festeggiata con una bella cerimonia dal sindaco di Monterosi Sandro Giglietti che, insieme al collega Franco Vita sindaco di Nepi sua città nativa, le ha consegnato una targa- ricordo. Il centenario di Marietta è stato allietato anche da tanti parenti e amici che non hanno voluto mancare a questo lieto evento, sulle piacevoli note della banda musicale Santa Cecilia. Numerosi i telegrammi di auguri ricevuti tra cui quello particolare e prezioso con la benedizione apostolica di Sua Santità Papa Francesco.



