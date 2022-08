Viterbo, multe per i rifiuti abbandonati a Soriano nel Cimino: dieci verbali in pochi giorni

A. S. 19 agosto 2022 a

A seguito di controlli effettuati dalla polizia locale in sinergia con il personale della Sate, che gestisce il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti, in pochi giorni sono stati redatti ben dodici verbali. Nello specifico, dei dodici verbali dieci riguardano l’abbandono dei rifiuti e due l’omessa differenziazione dei rifiuti.

Si è potuto procedere a redigere tali verbali a seguito dell’apertura delle buste, contenenti i rifiuti, abbandonati ai bordi delle strade e nei cestini comunali che sono situati nel centro abitato.

Considerati gli importanti risultati raggiunti dai controlli congiunti, tra polizia locale e ditta appaltatrice del servizio, le attività saranno portate avanti anche nelle prossime settimane. Inoltre, la polizia locale ha provveduto a segnalare tre persone all’autorità giudiziaria, poiché nel terreno di loro proprietà oltre ad essere stati rinvenuti rifiuti di vario genere, parte di essi stavano bruciando tanto da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

“A tal proposito - precisano dal Comune -, ci teniamo a ricordare che abbandonare i rifiuti, o non effettuare una corretta differenziazione degli stessi, oltre che essere una violazione, aumenta i costi che l’amministrazione comunale deve affrontare per ripulire le aree dall’immondizia e per poi smaltirla. Costi che, così come previsto dalla normativa vigente, devono essere sostenuti interamente dai cittadini. Invitiamo quindi tutti a segnalare alla polizia locale chi abbandona in maniera illecita i rifiuti”.

