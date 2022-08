Viterbo, scuola. Proteste a Nepi per le classi pollaio

Massimiliano Conti 19 agosto 2022 a

Tre classi terze del liceo linguistico a settembre diventeranno due e a Nepi scoppia la rivolta. Tutti insieme - sindaco, giunta, preside, genitori, alunni - hanno alzato in questi giorni le barricate contro l’accorpamento di due di queste tre classi a causa, manco a dirlo, di carenze di organico.

A guidare la protesta è il primo cittadino, Franco Vita, che è pronto a presentare un ricorso all’Usr e al Ministero, mentre le famiglie hanno già avviato una raccolta di firme per indurre il provveditorato di Viterbo a fare marcia indietro. In realtà, come spiegano fonti sindacali, la decisione è in capo all’ufficio scolastico regionale e non a quello provinciale. Il nodo sono i posti in organico. Ne basterebbe uno in più per scongiurare la fusione e scongiurare il formarsi di una classe di 30 alunni gravata perdipiù dalla presenza di più alunni con disabilità gravi. Parliamo di posto e non di cattedra. Per i non addetti ai lavori scolastici: il primo riguarda le ore necessarie, la seconda riguarda invece la singola disciplina. Basterebbero insomma 18 ore in più (un posto) da suddividere tra le varie materie per lasciare integre le tre classi ed evitare il “pollaio”.

“Nonostante la nota di contrarietà del dirigente scolastico, professor Francocci, confermata da una lettera del Comune a firma del sindaco e dell’assessore Perugini Giulia - ha scritto Vita in un post su Facebook - l’ufficio scolastico provinciale non ha modificato il suo parere. Tale decisione, che prevede classi fino a 30 alunni con la presenza di più alunni con disabilità gravi, ha dell’incredibile”. Per il sindaco si tratta di “una decisione in contrasto con quanto previsto dagli attuali ordinamenti scolastici”, e la situazione “potrebbe diventare ancora più tragica” tenendo conto “che dei 12 alunni delle precedenti terze sottoposti a esami di recupero, alcuni potrebbero non superarli e quindi andrebbero ad aumentare le classi pollaio”. Insieme all’assessore all’istruzione Giulia Perugini, Vita sta seguendo costantemente la situazione e si sta attivando per presentare il ricorso. Intanto, come detto, è in corso una raccolta di firme da parte dei genitori.

“Stiamo acquisendo della documentazione da presentare nel prossimo ricorso che presenteremo all’ufficio scolastico regionale e al ministero della Pubblica istruzione - conclude Vita -. Contiamo, la settimana prossima, di aver acquisito tutte le carte e di poter presentare il ricorso alla competente autorità”. Al di là delle prese di posizioni ufficiali, stando a quanto ricostruito dal Corriere, la scelta di accorpare due classi terze del linguistico di Nepi - che ricordiamo fa capo all’istituto Midossi di Civita Castellana - sarebbe maturata alcune settimane fa durante una riunione al provveditorato con i sindacati, nel corso della quale sarebbero state tamponate diverse situazioni critiche in giro per la provincia analoghe a questa utilizzando i diversi posti residui (ma di classi pollaio ce ne saranno a settembre comunque molte: con buona pace del distanziamento sociale).

Per l’ultimo posto rimasto erano in ballo una classe di 16 persone al serale del Colasanti di Civita Castellana, una classe di 8 persone al carcere Mammagialla di Viterbo e, appunto, il linguistico di Nepi. Alla fine la scelta è ricaduta sul serale, in quanto la soppressione della classe, una terza, avrebbe impedito agli adulti frequentanti di completare il percorso. L’unica speranza, a questo punto è che, sull’onda della protesta e delle pressioni politiche, l’ufficio scolastico regionale metta mano al cosiddetto “tesoretto” di posti che viene tenuto in serbo per le emergenze e conceda queste 18 ore in più al linguistico di Nepi in modo da conservare tutte e tre le classi terze.

