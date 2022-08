Viterbo, Santa Rosa. I biglietti per assistere al trasporto: i prezzi. Precedenza ai residenti

19 agosto 2022 a

Viterbo, inizia il conto alla rovescia in vista del 3 settembre e del ritorno del Trasporto della Macchina di Santa Rosa. Da oggi 19 agosto - ma solo per i residenti mentre per tutti gli altri si parte martedì - sono in vendita i biglietti per poter assistere dalla tribuna e dalle sedie. Per le categorie protette e i centri sociali, la vendita partirà giovedì.

A disposizione ci sono 1.200 sedie e 1.698 posti in tribuna. Sarà possibile seguire il Trasporto a piazza San Sisto (dalla tribuna che conta 103 posti, costo biglietto 39 euro), piazza Fontana Grande (600 sedie a terra, 15 euro), piazza del Plebiscito (tribuna da 819 posti e 600 sedie a terra, costo da 15 euro per le sedie a 44 euro per la tribuna settore A), piazza Verdi (tribuna da 453 posti 35 euro), piazza della Repubblica (tribuna da 363 posti 35 euro). Ai cittadini viterbesi è stata riservata la possibilità di avere la precedenza sull’acquisto di sedie e posti in tribuna. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti ciascuno. I biglietti potranno essere acquistati presso l’Ufficio Turistico - pensilina di piazza Martiri d’Ungheria, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 (orario della domenica dalle 9 alle 14).

Al momento dell’acquisto dovrà essere esibito un documento che attesta la residenza nel comune di Viterbo di coloro che usufruiranno dei posti. Terminato il periodo di prelazione, i biglietti delle sedie e dei posti a sedere in tribuna che risultassero invenduti, unitamente a tutti i rimanenti posti, potranno essere acquistati presso i circuiti ordinari.

