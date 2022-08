Viterbo, palio straordinario a Bomarzo. Fervono i preparativi

18 agosto 2022 a

Fervono i preparativi a Bomarzo per il Palio straordinario che si svolgerà l’11 settembre; l’evento avrà luogo alle 18 al campo del Fossatello. La decisione di effettuare un Palio straordinario è stata presa a inizio giugno, quando si riunì il consiglio comunale e tra i punti in discussione all’ordine del giorno della seduta, fu approvato il regolamento per la disputa del Palio straordinario.

Ogni anno, il 25 aprile, si corre il Palio dei 5 rioni in onore del patrono di Bomarzo Sant’ Anselmo. La manifestazione, tanto cara ai bomarzesi, purtroppo negli ultimi 3 anni non si è potuta svolgere a causa della pandemia e dalle restrizioni da questa dettate oltre al problema costituito dalla necessità di riqualificare il campo del Fossatello, dove si trova il tracciato della corsa dei cavalli, per il quale l’Amministrazione si è aggiudicata un finanziamento regionale per un importo di 39 mila euro.

E’ per questo che il consiglio comunale, ha deciso di concerto con il gruppo di opposizione, di portare a votazione un regolamento “ad hoc” per lo svolgimento di questo evento straordinario, dopo aver sentito anche il parere dei 5 rioni: Dentro, Borgo, Poggio, Croci e Madonna del Piano , che sono gli attori principali della manifestazione.

In quel Consiglio il regolamento è stato votato all’unanimità perché, come hanno ribadito il sindaco, Marco Perniconi, l’assessore Marzia Arconi ed il capogruppo di minoranza Giovanni Lamoratta: “Va messo al centro il bene comune e l’unità del paese”.

Il consiglio si è concluso quindi con l’auspicio che questo atto fosse il primo, condiviso all’unanimità, di tanti per il bene di Bomarzo e dei suoi abitanti.

“Il Palio - dichiararono i consiglieri -, è l’essenza della vita sociale del paese racchiusa in ogni rione, dobbiamo ripartire per permettere a Bomarzo e ai bomarzesi di rivivere e riprendere i propri spazi scanditi dai tempi del Palio”.

Quindi l’appuntamento è per l’11 settembre e in questi giorni di agosto inoltrato, in paese ci si dà già un gran da fare per organizzare al meglio l’evento.

