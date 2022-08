Viterbo, Falerii Novi. Trovata statua di marmo copia romana di un Hermes greco

B. M. 18 agosto 2022 a

Quando gli operai che stavano lavorando nell’azienda agricola situata dentro le mura perimetrali di Falerii Novi, hanno visto emergere dai rovi quel manufatto, hanno immediatamente capito che si trattava di una scoperta importante. L’oggetto che hanno riportato alla luce è infatti una statua di marmo mutila raffigurante un personaggio maschile in nudità eroica, di proporzioni a metà del vero (restano circa due terzi dei 90 centimetri originari, pari a tre piedi romani).

Fabrica di Roma aderisce alla rete promossa dal Museo etrusco Villa Giulia

Il titolare dell’azienda, sulla cui proprietà da anni operano gruppi di studiosi provenienti da tutto il mondo - l’ultima campagna di scavi risale a poche settimane fa ed è stata condotta della British School at Rome - non è un archeologo ma ha immediatamente percepito l’importanza del manufatto ritrovato ed ha avvertito la polizia municipale. L’opera è stata messa al sicuro e sarà presto oggetto di studio e valorizzazione nell’ambito della collaborazione tra la Soprintendenza e il Comune di Fabrica di Roma. La nuova stagione di ricerche e promozione del sito di Santa Maria di Falerii si apre così sotto i migliori auspici e non mancherà di portare ulteriori sorprese all’attenzione del pubblico. Della figura, spiega in un comunicato l’amministrazione comunale, “restano il torso e la parte superiore delle gambe al di sopra del ginocchio, mentre mancano interamente la testa e le braccia. Anche così ridotta, però, è possibile riconoscere una copia romana di un originale greco di stile prassitelico, forse un Hermes, dalla posa sinuosa e dalla muscolatura possente, ma morbida e rilassata. A una prima stima, la datazione si pone nel I secolo d.C. o al massimo agli inizi del II secolo”.

Falerii Novi continua a regalare preziose testimonianze antiche

Il sindaco ringrazia l’imprenditore agricolo che ha immediatamente avvisato la polizia municipale della scoperta. “Il Comune - spiega il sindaco Claudio Ricci - ringrazia l’imprenditore per la celerità nella comunicazione. Il ritrovamento è avvenuto proprio accanto alle mura della città, che sono il segno più suggestivo e spettacolare di Falerii nel paesaggio della campagna di Fabrica di Roma, per questo sottoposte a vincolo di tutela”. A quanto risulta, è probabile che il manufatto non fosse sotto terra, ma tra i rovi e i cespugli. “E’ possibile - spiega Ricci - che sia emerso nel corso di uno dei precedenti scavi e sia rimasto nascosto agli occhi degli esperti. E’ solo una supposizione al momento. Le modalità le verificheremo più avanti, ciò che conta è che questo territorio continua a riservare agli esperti sorprese importanti”.

Archeologia, importanti risultati dalla campagna di scavi a Falerii

