Viterbo, furti. Provocano incidente poi tentano di derubare coppia di anziani a Nepi

Provocano incidente poi tentano un furto ai danni di una coppia di anziani. E’ accaduto martedì mattina, 16 agosto, a Nepi. Un’auto con due persone a bordo ha urtato - probabilmente in maniera volontaria -. un’utilitaria con due persone a bordo. Il tamponamento, da quello che si è appreso, sarebbe servito a distrarre gli anziani per poi derubarli. Tuttavia, da quello che si è appreso, i malviventi sono fuggiti prima di portare a termine il loro piano.

A dare la notizia è stato il sindaco Franco Vita che ha lanciato anche un appello: “Mi comunica una cittadina che è stato tentato un furto nei confronti dei nonni con l’incidente stradale provocato volutamente. Sono stati avvisati i carabinieri . Invito tutti alla massima attenzione e in caso di persone sospette avvisate subito i carabinieri”.

