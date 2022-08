Viterbo, lago di Vico. Torna la schiuma, noccioleti sotto accusa

Massimiliano Conti 18 agosto 2022 a

“Schiumavano” di rabbia, i bagnanti del lago di Vico, sponda ronciglionese, ieri mattina, 17 agosto, per la comparsa – per l’ennesima volta – di una lunga striscia di bava bianca sulla riva, nei pressi della scaletta dove si affittano i pedalò. Rispetto al passato, ad allarmare è stata la quantità e anche la consistenza della schiuma. Tanto è bastato per tenere lontano dall’acqua molti frequentatori delle spiagge, preoccupati per le possibili conseguenze sulla loro salute. Come sempre quando compaiono sostanze di questo genere sulla superficie del lago di Vico, il pensiero corre subito allo spargimento di fitofarmaci e di altri composti chimici antiparassitari da parte dei nocciolicoltori della zona, i quali si stanno preparando alla raccolta autunnale.

“Bisognerebbe prelevare un campione di queste schiume e farlo analizzare”, aveva dichiarato al Corriere qualche mese fa la dottoressa Antonella Litta, responsabile dell’Isde di Viterbo, l’associazione dei medici per l’ambiente, da sempre in prima linea nella tutela del lago di Vico. Fatto sta che quello di un possibile collegamento tra le schiume e le sostanze chimiche usate nella nocciolicoltura è un pensiero che sfiora anche l’assessore allo sviluppo territoriale e all’accrescimento del patrimonio lacuale del Comune di Ronciglione Sergio Orlandi. Il quale mette subito in chiaro: “A parte due piccoli terreni lasciati allo stato brado, non abbiamo nocciole sulla sponda ronciglionese di Vico: da punta del Lago fino all’Ultima spiaggia c’è solo una lunga fila di stabilimenti. La quasi totalità dei noccioleti si trova nel comune di Caprarola, dove i proprietari sappiamo che spargono a rotta di collo”. È un vero j’accuse nei confronti degli agricoltori del paese confinante, quello di Orlandi, che inchioda alle proprie responsabilità anche la Regione Lazio: “Il piano di assestamento del parco regionale del lago di Vico sarà approvato a breve e non mi risulta che in esso siano previste limitazioni all’uso di fitofarmaci. Speriamo in un ravvedimento operoso. Di sicuro come Comune di Ronciglione non abbiamo mai mancato e non mancheremo di far sentire la nostra voce”.

Di una cosa Orlandi si dice certo: la schiuma segnalata e fotografata dai bagnanti non deriva dai liquami biologici prodotti dagli stabilimenti: “Premesso che stiamo realizzando una rete fognaria a cui si allacceranno le attività della zona, ogni mese faccio svolgere controlli in tutti i ristoranti, i quali sono obbligati a mostrare le fatture dello svuotamento delle fosse settiche con tanto di data e ora”. Insomma, non è la cacca dei turisti, per dirla in termini più semplici, a finire nel lago e a dare origine alle schiume.

