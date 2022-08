Viterbo, terme Bagnaccio. Uno dei gestori: "Non ho aspettative di una soluzione rapida e felice”

Daniela Venanzi 18 agosto 2022 a

"Il Tar si è espresso solo sulla sospensiva e non sul merito della questione, - racconta Gabriele Scorza, uno dei gestori del parco termale del Bagnaccio, un po' tra l'amareggiato, per come sono andate le cose, e un po' speranzoso per il dialogo in corso con la sindaca Frontini - sinceramente a questo punto non ho aspettative di una soluzione rapida o felice. Non mi aspetto più niente; so che Chiara Frontini sta lavorando sulla vicenda per trovare una soluzione e il clima è collaborativo. Certo è che la questione dirimente si fonda sul fatto che non si doveva arrivare a questo punto". E in effetti il parco termale del Bagnaccio fa ancora parlare di sé, a stagione praticamente piena e con un estate in corso come non si vedeva da tempo, Gabriele Scorza, in questi giorni lontano da Viterbo, sembra rassegnato, della serie quello che viene viene.

“E' il percorso che ci ha portato all’oggi che non è stato quello giusto, - spiega lui con parole di condanna per il passato - non si doveva arrivare a questo punto, con la chiusura del centro termale a discapito della città intera. Però è importante sottolineare - che il Tar, così come ho spiegato all'inizio non si è espresso sul merito della vicenda ma solo sulla sospensiva, e che è questa che ad oggi ci fa rimanere chiusi”. Insomma sembra di leggere tra le righe che il finale potrebbe non essere questo nonostante la bocciatura del Tar. Il parco termale del Bagnaccio, che si trova sulla strada che porta a Marta, è spesso stato molto frequentato, non solo da cittadini locali, ma anche da numerosi turisti e camperisti, complici le belle vasche con differenti temperature, i prezzi popolari, e anche l'ampia possibilità di parcheggiare, con la bellezza tutta viterbese di una aperta campagna che ha sempre fatto da motore propulsivo e da polo attrattivo, per finire con le proprietà benefiche dell'acqua che hanno compiuto la quasi perfezione.

Uno stop brusco e inatteso quello del cancello sbarrato, che è appeso a una controversia con il Comune di Viterbo sulla gestione e su alcune mancanze che la vecchia amministrazione aveva rilevato, iniziando un contenzioso che ha dapprima portato alla demolizione dei manufatti costruiti nel sito e poi alla chiusura. Ad oggi non è dato sapere quali siano le possibili soluzioni sulle quali stanno lavorando la sindaca Frontini e la sua giunta, la buona volontà a questo punto potrebbe non bastare. Certo è che il Bagnaccio chiuso non fa bene a nessuno, in un epoca in cui il turismo sembra davvero essere la carta vincente per la città dei papi e per il suo futuro.

