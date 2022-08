Viterbo, Santa Rosa. Il concerto si farà. Ancora top secret gli ospiti

Massimiliano Conti 18 agosto 2022 a

A poco più di due settimane dal Trasporto, il primo post pandemia, cresce l’attesa dei viterbesi per il programma delle feste di Santa Rosa. La pratica è nelle mani dell’assessore alla Cultura Alfonso Antoniozzi, che sta apportando gli ultimi ritocchi al cartellone insieme agli uffici prima di ufficializzarlo. “I tempi sono quelli amministrativi”, si schermisce l’assessore per giustificare qualche ritardo sulla tabella di marcia (il 24 agosto iniziano già le prime manifestazioni religiose).

Antoniozzi tiene ovviamente la bocca cucita su quelli che saranno gli eventi clou delle prime festività di Santa Rosa dell’era Frontini. Qualcosa però in questi giorni è trapelato. Intanto tornerà - con le restrizioni e il distanziamento sociale ormai alle spalle (almeno si spera) - l’appuntamento con il concerto del 5 settembre. Il nome (o i nomi) di chi salirà sul palco al momento è top secret ma i bene informati parlano di un grande dj set. A Palazzo dei Priori vogliono veder danzare i viterbesi, soprattutto le nuove generazioni. Tra i graditi ritorni c’è senz’altro quello con la fiera, in programma il 4 settembre nelle vie del centro storico.

E sempre tra i ritorni, non si sa se graditi o meno, c’è anche quello di Maurizio Battista, ormai di casa a Viterbo (è la quinta volta in sei anni), che sarà protagonista dello spettacolo “Tutti contro tutti”, sempre il 4 settembre a Pratogiardino. I biglietti si acquistano su ticketone.it.

Non è Santa Rosa senza giostre: l’area individuata per ospitare il parco giochi quest’anno è quella di proprietà comunale situata all’incrocio tra strada Freddano e via San Paolo, da poco asfaltata.

Intanto l’amministrazione sta approvando tutta una serie di atti propedeutici al Trasporto. Il servizio di assistenza sanitaria ed emergenza è stato affidato come sempre all’Ares 118: gli infermieri pronti a intervenire in caso di incidenti o malori sono 20. Le riprese e la diretta televisiva e social sono state affidate alla inossidabile Provideo per un costo di 66 mila euro. Per l’occasione del Trasporto, Palazzo dei Priori si vestirà a festa: il vivaio dei Fratelli Paiolo a Santa Barbara fornirà gli addobbi floreali al costo di 4 mila euro più Iva. Sul rinfresco, la sindaca Frontini è già stata “chiara”: non ci saranno imbucati. La stampa dei manifesti, degli inviti e dei pass è stata infine commissionata alla tipolitografia Quatrini per un corrispettivo di 1.860 euro più Iva. Capitolo tribune. Sono stati confermati i prezzi pre-pandemia: da un minimo di 35 a un massimo di 44 euro, mentre le sedie costeranno come sempre 15 euro. I biglietti saranno venduti dalla Audiotime. Infine, è scattato il conto alla rovescia per il montaggio della Macchina a San Sisto da parte della ditta Fiorillo: la data in cui Gloria prenderà forma è quella del 24 agosto.

