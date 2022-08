Viterbo, viaggio nel lato oscuro della letteratura

Massimiliano Conti 17 agosto 2022 a

a

a

Un divertente e funambolico viaggio al termine della notte letteraria, in quelle oscurità della parola scritta dove il flusso torrenziale di coscienza del Finnegans Wake di James Joyce incontra lo sperimentalismo di Tarantula, l’autobiografia ermetica e incompiuta del premio Nobel Bob Dylan. A proporlo saranno tre scrittori italiani - Giuseppe Manfridi, Claudio Giovanardi e Dario Pisano - nel corso di “Acrobazie letterarie”, una due giorni di letture “tra gioco e magia”, come recita il sottotitolo, che si terrà sabato e domenica nella biblioteca dell’abbazia cistercense di San Martino al Cimino.

Clarice Tartufari, scrittrice dimenticata innamorata del Viterbese

Il convegno, curato da Giuseppe Manfridi, nasce per iniziativa di Paolo Pelliccia, commissario straordinario della Biblioteca consorziale di Viterbo, e di Giulia Marchetti, responsabile del corso di scrittura creativa Tuscia Art Lab. Si parte sabato alle 17 con “Giochiamo con l’incomprensibile” in cui Manfridi, Giovanardi e Pisano tenteranno di illuminare il “lato oscuro” della letteratura, a partire proprio dal romanzo più incomprensibile di tutti i tempi, quel Finnegans Wake che Stanislaus Joyce, fratello dell’autore dell’Ulisse, definì “l’ultimo delirio della letteratura prima della sua estinzione”. “Sarà un viaggio divertente e nel segno della leggerezza - promette Manfridi - in cui proveremo a rispondere alla domanda se ha senso o no leggere cose incomprensibili. Una domanda che vale per la letteratura ma anche per l’arte, dove la sensazione della presa in giro è sempre in agguato. La mia risposta è sì: anche se non capiamo qualcosa di quello che leggiamo o di quello che vediamo, entrerà e resterà comunque in circolo dentro di noi”. Lo spunto per questa lezione è stato offerto a Manfridi da Tarantula, “il romanzo di un premio Nobel che nessuno ha letto”, scritto da Dylan con la tecnica del flusso di coscienza. “Leggerò dei passi significativi di questa opera - spiega lo scrittore e drammaturgo - e mi aspetto un confronto con il pubblico presente.

Torna l'infiorata con tanti eventi musica, letteratura e astronomia

Più che una lezione, un dialogo”. Che sarà propedeutico alla successiva conferenza spettacolo dal titolo “In treno in tre no”, scritto e interpretato dallo stesso Manfridi, in cui verranno esplorate le meravigliose potenzialità della parola: dai calembour ai palindromi, passando per i lipogrammi, ovvero quei testi letterari in cui si omettono tutte le parole in cui compare una determinata lettera o sillaba, dei quali il romanzo La disparition di Georges Perec rappresenta l’esempio insuperato (anche nell’acrobatica traduzione italiana di Pietro Falchetta). Più tradizionale, ma fino a un certo punto, il programma di domenica: alle 17 andrà in scena una rappresentazione teatralizzata dei libri scritti dai tre autori: A Sud dell’Inferno di Claudio Giovanardi, Il Profeta e la Diva di Giuseppe Manfridi e Parla come Dante di Dario Pisano. In quest’ultima opera l’autore passa in rassegna i tanti versi della Commedia diventati di uso comune. “La particolarità di questa presentazione sarà che ciascuno di noi autori delineerà la fisionomia degli altri due”, sottolinea Manfridi che ringrazia Pelliccia e Giulia Marchetti per questa “bellissima opportunità” . Per l’occasione il Consorzio biblioteche ha acquistato 20 copie di ognuno dei tre libri che verranno regalati ai primi sessanta spettatori che si sono prenotati. L’ingresso alla manifestazione è libero.

Vittorio Sgarbi al lavoro per il festival della Tuscia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.