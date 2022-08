Viterbo, in 10 anni la Tuscia perderà 12 mila abitanti

Massimiliano Conti 17 agosto 2022 a

Prepariamoci a veder sparire nel giro di un decennio un comune delle dimensioni di Montefiascone. E’ una vera e propria ecatombe demografica quella che subirà la provincia di Viterbo nei prossimi anni. Secondo le ultime proiezioni pubblicate dall’Istat, nel 2031 la popolazione complessiva della Tuscia sarà scesa a 296.842 residenti rispetto ai 308.830 attuali. Un’emorragia di 12 mila persone (11.988 per l’esattezza), che è appunto poco meno della popolazione residente sul colle falisco. In termini percentuali vuol dire un calo demografico di quasi 4 punti. L’Istat prevede una perdita annua di circa 2 mila abitanti, effetto del combinato disposto tra calo della natalità e diminuzione dei flussi migratori.

Già alla fine di quest’anno la popolazione complessiva residente nel Viterbese sarà scesa a 306.637. A fine 2028 si precipiterà sotto la soglia psicologia dei 300 mila abitanti. Un analogo calo demografico subirà anche il capoluogo, che oggi conta 66.113 abitanti, i quali a fine 2031 diventeranno 65.148. Mille in meno. Le proiezioni dell’istituto di statistica, per quanto riguarda la provincia di Viterbo, si limitano al capoluogo ma, tranne forse qualche rarissima eccezione, il crollo della popolazione non risparmierà nessuno dei 60 comuni. Per i centri più popolosi, come Civita Castellana e Tarquinia, con questi numeri il rischio di finire sotto la soglia dei 15 mila abitanti è concreto. Ciò, come noto, avrà ripercussioni immediate sul sistema elettorale: spariranno i ballottaggi e i sindaci verranno eletti al primo turno. Soprattutto nella città delle ceramiche la stasi demografica non è un fenomeno nuovo, se pensiamo che il piano regolatore degli anni Settanta, nel pieno dello sviluppo industriale del comprensorio, ipotizzava una città futura di 30 mila abitanti.

La denatalità e il crollo demografico avranno conseguenze pesanti anche sulla scuola: già nel primo ciclo si iniziano a vedere oggi gli effetti del crollo delle nascite registrato negli anni scorsi con contrazioni del numero degli alunni e quindi anche degli insegnanti. Un fenomeno che è destinato ad acuirsi nei prossimi anni e ad investire anche le scuole superiori. Sempre stando alle proiezioni Istat, la fascia di età tra i 10 e i 14 anni passerà dalle 13.740 unità attuali alle 10.769 del 2.031. Quella da 0 a 4 anni dalle 10.306 unità attuali alle 9.582 previste nel 2031. Di contro la popolazione anziana è destinata ad aumentare, rendendo la Tuscia una provincia sempre più vecchia.

