Viterbo, case al mare. Prezzi in aumento a Tarquinia e Marina Velca

14 agosto 2022 a

a

a

Nel Lazio i valori degli immobili sono aumentati dell’1,8% nella seconda parte del 2021.

Viterbo, prezzi delle case scesi del 30 per cento in 8 anni

Le località turistiche della provincia di Viterbo hanno messo a segno un aumento dei prezzi del 14,4%. Prezzi in aumento nella zona di Tarquinia Lido (+16,3%) e Marina Velca (+12,5%), nella seconda parte del 2021. La domanda di casa vacanza è cresciuta in modo importante con richieste in arrivo dalla provincia di Roma, Viterbo e Terni. L’offerta è in diminuzione perché i proprietari utilizzano spesso l’immobile.

Stagione balneare, prenotazioni a rilento. Mancano bagnini e camerieri

La richiesta si è orientata su soluzioni di due o tre locali con spazio esterno oppure soluzioni indipendenti e semindipendenti. Il parco immobiliare della zona risale prevalentemente agli anni ’70-’80 e i prezzi medi si aggirano intorno a 2000 euro al mq. Punte di 2800 euro al mq si toccano per le soluzioni posizionate fronte mare sia a Marina Velca sia a Tarquinia Lido.

“Troppa immondizia al Lido”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.