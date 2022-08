Innovazione scuole infanzia Viterbo, ministero stanzia 1 milione 350 mila euro

13 agosto 2022 a

“Il ministero dell’Istruzione ha destinato 1.350.000 euro alla provincia di Viterbo per realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia". Lo rende noto il deputato della Lega Claudio Durigon, coordinatore della Lega nel Lazio.

"In tutta la regione sono stati stanziati 21.600.000 euro - sottolinea Durigon -, grazie al Bando Pon ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia". Oltre a Viterbo, ci sono 2.925.000 euro in provincia di Frosinone, 3.450.000 euro in provincia di Latina, 900.000 euro in provincia di Rieti e 12.975.000 in provincia di Roma".

"Un impegno finanziario reso possibile grazie al lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Rossano Sasso e utile per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bimbi - in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 - come previsto dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione. Un ulteriore passo avanti a sostegno della scuola".

