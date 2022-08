Viterbo, anziano muore schiacciato dal trattore

13 agosto 2022 a

Un anziano di 79 anni, M.M., è morto questa mattina dopo essere rimasto schiacciato dal trattore nelle campagne di Corchiano.

Anziano morto schiacciato dal suo trattore

Per cause in corso di accertamento il mezzo si è ribaltato e non ha lasciato scampo all'agricoltore, residente nel comune corchianese.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell'uomo. Accorsi anche i vigili del fuoco e i carabinieri per effettuare i rilievi del caso.

