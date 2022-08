Ferragosto Viterbo, Frontini: "Molti bar e ristoranti rimarranno aperti"

12 agosto 2022 a

a

a

"La rivitalizzazione del centro storico di Viterbo rappresenta una priorità della nuova amministrazione che, non a caso, ha istituito un’apposita delega che fa capo al sindaco. Tale rivitalizzazione deve passare non solo da singoli eventi di richiamo, come Viterbo Bella di Sera dello scorso 30 luglio, ma soprattutto da una costante attenzione a tutti gli aspetti che sono alla base della fruibilità e della vitalità del cuore della nostra città". E' quanto afferma la sindaca Chiara Frontini.

Turismo, poche presenze in città. Gli albergatori: “Niente ripresa"

"Da questo punto di vista, il periodo di Ferragosto può rappresentare un momento di difficoltà dato che, per ragioni comprensibili, c’è il rischio che una parte consistente dei servizi di ristorazione possa rimanere chiusa creando, oltre che una deleteria immagine di città deserta, anche un oggettivo disappunto nei cittadini che rimangono in città e per i turisti che decidono di visitarla in queste giornate. Nei due anni precedenti, per ragioni legate alla volontà di ripresa post-Covid che hanno spinto molti esercizi a rimanere aperti, questa situazione non si è verificata. Tuttavia, come è stato opportunamente segnalato da diverse parti, quest’anno poteva sussistere il rischio che si verificasse una concomitante chiusura di gran parte di bar e ristoranti che potesse generare i problemi appena citati. Anche sulla scorta di tali segnalazioni, l’Amministrazione ha immediatamente avviato una ricognizione che nell’arco di due giorni ha prodotto un elenco pressoché completo dei bar e degli altri esercizi di ristorazione del centro storico che rimarranno aperti nei giorni più critici (13, 14 e 15 agosto)".

Lavori sul percorso della Macchina. Cemento al posto dei sampietrini danneggiati

"Tale ricognizione ha evidenziato una situazione in cui, pur registrando la presenza di alcuni esercizi che rimarranno chiusi, sarà aperto un numero di bar e ristoranti, anche con una distribuzione all’interno delle mura sufficientemente omogenea, tale da non creare particolari difficoltà a chi si recherà in centro nei giorni di Ferragosto. L’amministrazione - si conclude la nota - ha chiesto all’Ufficio Turistico di fornire a chi vi si recherà tutte le informazioni relative ai locali aperti e alla loro ubicazione. A questo riguardo si comunica che l’Ufficio Turistico rimarrà aperto nelle giornate di Ferragosto con il seguente orario: sabato 13 agosto: 9-13/15-18, domenica 14 agosto: 9-14, lunedì 15 agosto: 9-13/15-18".

Sicurezza, chiuso locale notturno per 15 giorni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.