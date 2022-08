Viterbo, zona pedonale di sera nel centro storico fino al 15 settembre. Gli orari e le strade

12 agosto 2022 a

A Corso Italia, piazza delle Erbe, via Roma, via Saffi e via dell’Orologio Vecchio, stop al traffico anche di sera - dalle 21 all’una di notte - fino al 15 settembre, nei giorni di venerdì, sabato e domenica. La zona diventa dunque area pedonale per tutto il periodo estivo, per consentire il regolare svolgimento delle iniziative in programma e l’accesso dei pedoni in sicurezza.

Lo prevede l’ordinanza della sindaca Chiara Frontini firmata ieri mattina. “L’amministrazione comunale - si legge nell’ordinanza - si riserva di valutare l’eventuale applicazione di ulteriori misure di limitazione della circolazione e della sosta veicolare che dovessero rendersi necessarie”.

Si tratta dunque di un provvedimento che, sulla base delle esigenze che via via si presenteranno, potrà essere ulteriormente modificato con nuove restrizioni. Una scelta dettata dal fatto che, come è spiegato nell’ordinanza, “durante il periodo estivo, con particolare riferimento alle ore serali e notturne, il centro storico cittadino è interessato da manifestazioni, eventi ed iniziative di vario genere. In tali circostanze si rileva un notevole afflusso pedonale e contestualmente una consistente intensificazione del traffico veicolare nel centro storico. Pertanto, alla luce delle esperienze degli anni precedenti, si è reso necessario adottare provvedimenti idonei a garantire ai cittadini la fruizione pedonale del centro storico e assicurare nel contempo condizioni di sicurezza della circolazione stradale, sia delle auto che dei pedoni”. Sarà ora compito delle forze di polizia vigilare per il pieno rispetto dell’ordinanza.



