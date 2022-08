Viterbo, festa di San Magno a Gradoli. Tiapre la mensa degli incappucciati

Annamaria Socciarelli 11 agosto 2022 a

Gradoli, gli incappucciati invitano tutti alla loro mensa, che quest’anno si terrà negli spazi antistanti il capannone in cui ogni mercoledì delle Ceneri, si svolge il tradizionale Pranzo del Purgatorio. La Fratellanza è quindi già al lavoro per realizzare la sagra estiva (interrotta per due anni a causa della pandemia), denominata appunto “Alla mensa degli incappucciati”.

E seppur la location di quest’anno non sono più i giardinetti pubblici cosiddetti “del Priorato”, le date sono sempre le stesse, ovvero il 19, il 20 e il 21 agosto, che quest’anno coincidono con un intero fine settimana. Idem per il menù, che prevede bruschette miste di tre tipi, zuppa di fagioli del Purgatorio, pappardelle al cinghiale, fagioli biachi (sempre del Purgatorio) all’olio, salsicce alla brace, agnello a scottadito, spigola arrosto, patate fritte, insalata, cocomero fresco, tutto accompagnati da vini locali, compreso l’immancabile dolcissimo Aleatico. Per chi vuole, sarà possibile ordinare il menù fisso, che comprende antipasto, primo, secondo e contorno a scelta per soli 20 euro. L’evento gastronomico sarà accompagnato ogni sera da musica dal vivo: venerdì si esibiranno i Five Hundred, sabato il Bobby & Group e domenica Emilio ed Elena Live Music.

Questa sagra, come ormai tutti sanno, viene realizzata in occasione della Festa di San Magno, nota perché durante la messa che si svolge nella chiesetta ubicata sul lungolago proprio in località San Magno, per chi partecipa alla funzione religiosa di quel giorno, è possibile ottenere l’indulgenza plenaria, conosciuta anche come “perdono di San Magno”.

I componenti della Fratellanza del Purgatorio sono anche chiamati incappucciati, perché ogni giovedì grasso, indossano un saio di colore marrone con mantello e cappuccio viola e bussano alle porte del paese per la tradizionale questua, chiedendo offerte in natura o in denaro ai cittadini gradolesi. Il passaggio successivo è costituito dall’asta del martedì grasso e dal tradizionale Pranzo il cui ricavato andrà in beneficenza, così come il ricavato dalla sagra estiva.

