Viterbo, cinghiali a Ronciglione. Avvistati a Punta del Lago

Ronciglione, da qualche giorno famiglie di cinghiali sono state avvistate sul pontile di Punta del lago. L’episodio sta destando preoccupazione tra i residenti e i turisti che in questa settimana di Ferragosto affollano il luogo. Sono tantissimi infatti i proprietari delle ville provenienti dalla capitale che amano godersi le acque di Vico.

“Abbiamo paura che le femmine, a difesa dei cuccioli, possano assalire i bambini” hanno dichiarato alcuni residenti, che però sono stati prontamente smentiti dagli amanti della natura, che insistono nel constatare che anche Punta del lago si trova all'interno della riserva del lago di Vico e che quindi è normale che ci siano i cinghiali.

Per gli esperti, pare che l’accesso al pontile non si sia mai verificato e che gli animali siano spinti dalla sete e dalle alte temperature, a muoversi verso l’acqua. Per i cacciatori il fenomeno va cercato a monte, ovvero dove sono state erette alte recinzioni a protezione dei noccioleti.



