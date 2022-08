Viterbo, Francigena. Le perdite sono un rebus

Mattia Ugolini 11 agosto 2022 a

Francigena, i conti sono nel caos: vanta 287 mila euro di crediti nei confronti del Comune ma Palazzo dei Priori non li riconosce, impossibile calcolare il reale rosso in bilancio. Si sa, il diavolo è nei dettagli, figuriamoci se non può celarsi anche tra le evidenze. Soprattutto in quelle dell’economia, materia maledetta che tanto ha fatto (e farà) penare i vari contabili. Il sindaco Frontini ha deciso di salvare la società partecipata ma, oggi, è impossibile avere contezza di quale sia la vera perdita. Quella ufficiosa è di 57 mila euro ma non tiene conto di ben 287 mila euro di presunti crediti che Francigena reclama ma Palazzo dei Priori non riconosce.

Dunque, il rischio per l’amministratore unico, Francesco Serpa, è quello di ritrovarsi con un rosso che supera abbondantemente i 300 mila euro. A riguardo, gli uffici evidenziano alcune anomalie rispetto alla nota - aggiornata al 31 dicembre 2021 - presentata da Francigena al Comune di Viterbo. Nel documento, avallato anche dal proprio collegio sindacale, l’azienda ha comunicato tutti quei crediti che ritiene di vantare nei confronti dell'ente. Alla nota, gli uffici comunali hanno risposto con un’altra, nella quale veniva riconciliato quasi tutto tranne dei crediti che Francigena valuta per fatture emesse relative agli anni pregressi e per altre fatture, da emettere, relative sempre ad anni pregressi. Le annualità sono quelle che vanno dal 2013 al 2017 e le fatture sarebbero relative a degli incarichi affidati da parte dell'amministrazione comunale, poi non supportate da postazioni in bilancio. “Come da prassi - dichiara il ragioniere capo Eleonora Magnanimi - abbiamo verificato nella nostra contabilità che ci fossero rispettivi impegni di spesa che potessero in qualche modo fronteggiare quei crediti e non abbiamo rinvenuto traccia di carte che potessero avallarli. Pertanto - spiega la tecnica - abbiamo scelto di accantonare in bilancio una somma che vada a coprire le perdite, siano precedenti, attuali o future”. In sostanza, comunica la ragioniera, tutto è coperto, dai rossi in bilancio degli esercizi passati ai 287 mila euro di crediti che Francigena vanta ma che, per il Comune, sono di dubbia esigibilità. Magnanimi espone il quadro completo: “Intanto abbiamo creato il fondo di garanzia, perché la società comunque si è vista asseverare questi presunti crediti. Se daranno dovuti, li riconosceremo e li abbiamo già da parte. Qualora, invece, non saranno fondati, Francigena dovrà stralciarli dal bilancio ed andrebbe a realizzare naturalmente una perdita. In quel caso, in quanto socio al 100%, l’ente dovrebbe per legge costituire un fondo di pari importo rispetto alla perdita non immediatamente ripianata”. In poche parole, la dirigente conferma quanto sostenuto dal Corriere: “Dire che Francigena rischi un passivo pesante non è del tutto errato, dato che la due diligence fa un discorso prospettico. Dice che semmai quei crediti di cui parliamo non fossero autentici, la perdita non sarebbe di 57 mila euro ma di oltre 300 mila. Al momento, per Francigena quei crediti sono fondati, tant’è che quelli infondati li ha cancellati. Oggi, dunque, la perdita effettiva ammonta a 57 mila euro e, con l’ultima variazione di bilancio, abbiamo già accantonato quell'importo. E si farà altrettanto con questa ipotetica perdita da 287 mila”.

D’altro canto, la risposta di Serpa è quasi scontata: “Il fatto che questi 287 mila euro non siano stati posti in bilancio dalle vecchie amministrazioni non significa che non esistano. C’è la relazione del direttore finanziario, datata 2018/19, in cui questi crediti vengono certificati, non intendiamo svalutarli. Al netto delle tasse e di questi crediti, la perdita secca di Francigena è 15-20 mila euro”.

Intanto sul fronte sindacale Nazzareno Vecchioni della Rsu Ugl e Luca Fonti della Rsu Faisa Cisal dopo il consiglio comunale confermano “fiducia nei confronti dell'amministrazione, che ha ribadito la volontà di supportare il percorso di risanamento e miglioramento dell'efficienza della società. Siamo lieti di poterci finalmente interfacciare con un'amministrazione attenta e disposta all'ascolto, che ha dato il via ad un processo lungimirante che ci porterà, nel medio-lungo termine, ad avere un trasporto pubblico all'altezza di un capoluogo di provincia”.

