Viterbo, festa del vino a Vignanello. Si parte, divertimento assicurato

La notte delle stelle cadenti riporta oggi, 9 agosto, in paese la Festa del Vino, giunta alla 51esima edizione dopo gli anni di stop per la pandemia. L’associazione organizzatrice, Bacchanalia, con il patrocinio di Regione, Comune, Provincia e Tuscia Viterbese, ha assemblato un programma che, fino a Ferragosto, offrirà attrazioni diversificate per ogni età. Il rione Molesino, quindi, sarà vivacizzato da suoni, coreografie, folclore, fragranze enogastronomiche, che riproporranno l’atmosfera di una festa che vanta gli inizi negli anni Trenta del secolo scorso.

Tra le iniziative della kermesse, le tre sfilate dei carri del vino, musica e balli dai tre palchi allestiti, area bambini, stand con specialità gastronomiche locali e la tombolata del 14 agosto, trasmessa in filodiffusione per il rione intero, con un montepremi di 5.000 euro. E ancora, le visite guidate nei Connutti (la Vignanello sotterranea), al Castello Ruspoli e nel centro storico costituiscono altri ingredienti irresistibili della festa. Alessandro Soprani, enologo della cantina cooperativa Viticoltori dei Colli Cimini, presente con il proprio stand, raccomanda, in particolare, lo spumante extra dry Principe Alessandro, indicato per ogni occasione, segnatamente in questi giorni di afa.

Si parte oggi, in piazza della Repubblica alle ore 18, con l’inaugurazione e il corteo contadino in partenza dal Castello Ruspoli, con il Gruppo sbandieratori e musici di Vignanello, il Corteo storico e i minisbandieratori. Alle ore 20 apertura stand degustazione dei vini e alle 21 seguirà l’apertura degli stand gastronomici. Alle ore 22, sul palco liscio, musica e balli di gruppo con M’ama non m’ama band. Sul palco Vecchia Caserma, invece, spazio alla musica rock con Banana Republic Project, mentre dal palco Arco del Vignola dj set con Mors.



