Viterbo, lago di Bolsena. Pescatori di frodo messi in fuga e denunciati

10 agosto 2022 a

a

a

Due sub sorpresi a pescare di frodo nel lago di Bolsena da alcuni pescatori sportivi. E’ accaduto ieri nel primo pomeriggio. I sub muniti di pinne, maschera, muta e fucile da pesca stavano “cacciando” in acqua. I due sono stati notati da alcuni pescatori sportivi che erano in una barca che li hanno poi seguiti. Dall’imbarcazione è dunque partita la chiamata alle forze dell’ordine che hanno chiesto ai pescatori di ostacolare l’eventuale fuga dei sub. Dunque uno dei pescatori sportivi è sceso dalla barca ed ha iniziato a rincorrere i sub. Arrivate le forze dell’ordine i due sono stati identificati e denunciati per l’attività illecita.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.