Viterbo, morto nell'appartamento affittato per l'estate a Tarquinia. Indaga la polizia

09 agosto 2022 a

a

a

E’ stato trovato privo di vita nell’appartamento che aveva preso in affitto a Tarquinia per il periodo estivo stroncato da un malore. L’uomo privo di vita nell’abitazione- B. C. di 54 anni - era residente a Roma ma originario del posto.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte. L’uomo ormai non si faceva vedere in giro da ore e non rispondeva al telefono. Quando è stata aperta la porta dell’appartamento che aveva scelto per passare le ferie estive è stata fatta la macabra scoperta. Il 54enne è stato trovato privo di sensi e non rispondeva agli stimoli. Sono stati chiamati i soccorsi.

Quattro morti in quattro anni. Sammartinese strada killer, urge intervenire

Poco dopo sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno iniziato le manovre di rianimazione. Ma non c’era nulla da fare, il cuore dell’uomo aveva cessato già di battere. Ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso.

Difficile stabilire l’ora del decesso e per capire quando c’è stato il malore, dunque, bisognerà attendere gli esiti degli accertamenti medico legali per avere certezze. Il 54enne sarebbe stato colto da un infarto, ma servono degli approfondimenti per capirne la causa.

Sul posto gli uomini del locale commissariato di polizia e il medico legale che ha disposto il trasferimento del cadavere dell’uomo presso l’obitorio dell’ospedale di Tarquinia in attesa che venga effettuata l’autopsia.

Il tutto dopo il nulla osta arrivato dal magistrato di turno.

Malore in acqua, morto turista ottantenne

Il procuratore di turno a Civitavecchia, infatti, ha chiesto di stabilire con esattezza le cause della morte che, a quanto sembra, potrebbero essere state causate dall’abuso di farmaci o da altre sostanze. Una morte improvvisa per un 54enne sulla quale fare luce.

Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di polizia di Tarquinia che stanno cercando testimoni per fare luce sulle ultime ore di vita dell’uomo in attesa, ovviamente, dei risultati dell’esame autoptico che è stato disposto dai magistrati di Civitavecchia.



Ucciso a 50 metri da casa. La pista della vendetta, le indagini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.