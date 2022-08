Viterbo, meteo. Trentuno giorni di eventi estremi. Alla Tuscia il record regionale

Massimiliano Conti 09 agosto 2022 a

Soleggiata ma anche piovosa, abbastanza calda e ventilata, molto umida. Ma soprattutto estrema. E’ l’identikit meteorologico della città di Viterbo tratteggiato dall’ultima edizione dell’Indice del clima pubblicata dal Sole 24 Ore. Nella classifica generale Viterbo si piazza al 47° posto su un totale di 107 capoluoghi di provincia con 610,6 punti, al terzo nel Lazio dopo Roma (ventiduesima a livello nazionale) e Latina (trentanovesima) e prima di Frosinone (sessantesima) e Rieti (settantunesima). Questa classifica, come spiega la nota metodologica, è il risultato della media dei punteggi ottenuti dalle diverse città nei 10 indicatori climatici presi in considerazione, validati dal team di meteorologi di 3Bmeteo. Per ogni parametro è stato calcolato il valore medio giornaliero, annuale o decennale registrato in ciascuna città, a partire dai dati metereologici rilevati per fasce esaorarie sull’arco del periodo 2011-2021.

Entrando nel dettaglio dei singoli indicatori, balza subito all’occhio quello relativo agli eventi meteorologici estremi, ovvero i giorni con un accumulo di pioggia superiore ai 40 millimetri per fascia esaoraria. Viterbo è all’87° posto con 31 giorni di eventi estremi e un punteggio pari a 617,3. Nel Lazio nessuno fa peggio. Il fatto che abbia appena annunciato una pulizia delle caditoie immediata e straordinaria a fronte dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile del Lazio per i prossimi giorni, significa che la sindaca Frontini è ben consapevole dei rischi dovuti al combinato disposto tra eventi estremi e scarsa manutenzione dei tombini.

Per quanto riguarda il soleggiamento, a sfatare l’immagine di città nuvolosa, Viterbo con 8,3 ore di sole al giorno si colloca al 24° posto. Al primo c’è Agrigento con 9,1 ore al giorno. Nel Lazio in testa c’è Latina (settima a livello nazionale) con una media di 8,6 ore di sole al giorno tallonata da Roma con 8,6 (ottava). Viterbo è al terzo, seguita da Frosinone (8,2 ore e 32° posto nazionale) e Rieti (7,9 ore e 43° posto nazionale). La città dei papi è inoltre al 56° posto per indice di calore (72,5 giorni l’anno con una temperatura superiore o uguale ai 30°), al 73° per ondate di calore (sforamenti per almeno 3 giorni consecutivi del tetto di 30 gradi nel decennio preso in considerazione), al 41° per brezza estiva (5,7 nodi medi giornalieri di vento nella stagione), all’89° per umidità (207 giorni l’anno fuori dal confort climatico), al 67° per le raffiche di vento (178 giorni l’anno con raffiche superiori ai 25 nodi) e per giorni di pioggia con accumuli sopra i 2 millimetri almeno in una fascia oraria: 87,6.

Il clima migliore d’Italia, più in generale, può vantarlo Imperia, seguita da Bari e Pescara. La maglia nera spetta invece a Belluno.

