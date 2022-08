Viterbo, Francesco Totti e Mara Venier. Terme verso il tutto esaurito, non mancano i vip

Beatrice Masci 10 agosto 2022 a

“Totti alle terme? L’ho letto suo siti e comunque il giorno in cui sarebbe arrivano, io ero fuori”. Alessandro Sensi, manager delle Terme dei Papi, risponde così. E del resto non potrebbe fare altrimenti, vista la necessità di rispettare la privacy dei clienti. Comunque sia, alle Terme dei Papi, Francesco Totti si è visto, eccome. Era in compagnia di un amico. Ma non è il solo. Molti i personaggi che scelgono la Tuscia per una giornata o un fine settimana di coccole termali al riparo da sguardi indiscreti.

“A settembre - si lascia scappare Sensi - sono attesi diversi personaggi del mondo cinematografico, ma di può davvero, non posso dire”. Sul fronte delle presenze e dei programmi, invece, le affermazioni sono decisamente ottimistiche: “Stiamo lavorando per riproporre a settembre, il 9, il 16 e il 23, tre serate di cinema in piscina, nel corso delle quali non mancherà l’incontro con il regista oppure con il protagonista delle pellicole che proporremo agli ospiti. Inoltre, prima di Ferragosto speriamo di concludere i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi della piscina. Un rifacimento totale davvero interessante. Per quanto concerne le presenze - conclude Sensi - considerato che luglio è il mese in cui si preferisce il mare, non possiamo lamentarci, ma per agosto prevediamo di essere praticamente al completo”.

Se Totti ha scelto le Terme dei Papi, Mara Venier si è regalata un soggiorno all’Hotel Salus Terme, lasciandosi andare anche a qualche selfie con ospiti e personale. Molti i commenti alle foto, tutti di apprezzamento, anche perché la mitica Zia Mara si è fatta fotografare con le ciabattine dell’hotel. Particolare molto apprezzato dagli utenti.

“Mara Venier - racconta Tiziana Governatori - non solo è una donna estremamente simpatica, ma anche molto gentile. Appena può, vista la vicinanza con Roma, viene alle terme. Ha assicurato che tornerà presto”.

Come Sensi, anche Governatori tace sugli ospiti vip che la struttura accoglie o che sono prenotati per questo mese. “Posso solo dire - spiega - che di vip arrivano molti, perché chiaramente apprezzano servizi e ospitalità, ma anche per la vicinanza con Roma. Abbiamo avuto molte troupe cinematografiche che hanno scelto la nostra ospitalità mentre erano impegnate sul set a San Pellegrino. Molti altri arriveranno. Non mancano i politici. Ne aspettavamo uno per Ferragosto con la famiglia, ma ha disdetto”. Le elezioni incombono, e lasciare la Capitale in questo periodo, soprattutto con la scarsità di collegi appetibili che c’è con la nuova legge elettorale, non è possibile. Sul fronte delle prenotazioni, Tiziana Governatori spiega un fenomeno che anche gli addetti ai lavori dovranno analizzare, anche solo per calibrare l’offerta in futuro: “Da qualche tempo ci sono persone che prenotano per più notti rispetto al passato, addirittura fino a 12. Una vacanza in piena regola. Detto ciò, sembra superata la divisione che prevedeva luglio e agosto al mare e settembre alle terme. Noi abbiamo avuto ospiti da giugno in poi e da Ferragosto fino a settembre andremo verso il tutto esaurito. Inoltre - conclude Governatori - se gli ospiti si fermano più giorni, è un bene anche per l’indotto e per la città”.

