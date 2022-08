Viterbo, mare. Spiagge sicure: aumentata la vigilanza a Tarquinia

Anna Maria Vinci 09 agosto 2022 a

Rafforzata la sicurezza in spiaggia e in mare nei fine settimana di agosto e nei giorni di festa. In campo, oltre alla Compagnia del Mare Lifeguard Italia, ci saranno anche le unità cinofile del Sics, Scuola Italiana Cani Salvataggio. Il servizio sarà ampliato anche alle spiagge libere di Sant’Agostino, Saline e sul lungomare, nel tratto tra il Tamurè ed il Mirage.

L’afflusso turistico in costante aumento in questi giorni, a causa delle alte temperature, fa sì che il fattore sicurezza diventi un aspetto fondamentale. Un impegno che quest’anno, a Tarquinia, ha preso anche Lifeguard Italia, realtà con sede a Pescara e da tempo affermata in Adriatico, specializzata nel fornire servizi di sicurezza in mare. La società dal 2021 ha esteso la propria attività anche al Tirreno e in particolare a Tarquinia, con un piano collettivo.

“Alcuni stabilimenti - spiegano da Lifeguard - hanno fatto fronte comune, affidandoci il servizio, e la Capitaneria di Porto ha stabilito a quale distanza è necessaria la presenza della torretta: in pratica, i bagnini diventano i bagnini del piano collettivo, e non del singolo stabilimento”.

Anche il Comune di Tarquinia, per la stagione, ha affidato alla Compagnia del Mare Lifeguard Italia il servizio di salvataggio su tre punti importanti della propria costa, in particolare nelle spiagge libere di Sant’Agostino e delle Saline e in quella sul lungomare, all’altezza del monumento ai Caduti del Mare.

“Il nostro è un fondamentale supporto al Comune per avere a disposizione un servizio di sicurezza in mare nelle spiagge libere - continuano da Lifeguard -. E il nostro auspicio, per il prossimo anno, è quello di avere ancora più postazioni”. Nei giorni di grossa affluenza, quindi weekend e festività come Ferragosto, al servizio dei bagnini si affianca quello delle unità cinofile del Sics, Scuola Italiana Cani Salvataggio, rinnovando un’amicizia e collaborazione che dura da anni.

