Viterbo, petizione per il cimitero di Civita Castellana. "Deve tornare agibile"

Boom di firme per la petizione popolare avviata per migliorare le condizioni strutturali del cimitero cittadino, visto che alcuni padiglioni versano in condizioni ormai fatiscenti. L’iniziativa, organizzata dall’ex consigliere Roberto Di Giovenale, ha raccolto in pochi giorni centinaia di adesioni da parte dei cittadini di Civita Castellana. “La risposta dei cittadini alla petizione da me avviata - dichiara Roberto Di Giovenale - è davvero stupefacente, a conferma che quello che sostengo da tempo sul cimitero cittadino corrisponde al vero. Sono trascorsi oltre dieci mesi dal settembre 2021, quando i vigili del fuoco, a seguito di un sopralluogo, giudicarono non accessibili parecchi padiglioni. Nei giorni successivi l’accesso a molte centinaia di loculi venne inibito con l’apposizione di reti di plastica arancione ancorate a paletti di ferro. A tutt’oggi l’amministrazione comunale non ha informato la cittadinanza in quale modo intende garantire il nostro diritto di far visita ai defunti. Gli scontenti sono tantissimi. Pertanto, con questa petizione popolare, chiedo all’amministrazione comunale di chiarire alcuni punti fondamentali e di passare il prima possibile all’azione per poter restituire dignità e soprattutto la sicurezza e la fruibilità di questa importante struttura pubblica. La comunità civitonica - spiega Di Giovenale - ha il pieno diritto ad essere costantemente informata sulla redazione del progetto e ad essere informata anche sulle modalità di intervento nell’immediato per impedire l’ulteriore danneggiamento dei padiglioni interessati. In alcuni casi piante infestanti continuano ad interessare le strutture cimiteriali e in alcune zone i loculi sono soggetti a possibili infiltrazioni di acqua piovana per le pessime condizioni delle coperture. Infine, con questa petizione intendiamo sollecitare l’amministrazione comunale a convocare periodicamente assemblee aperte alla partecipazione dei cittadini per discutere lo stato di avanzamento della progettazione e dei lavori di sistemazione dei padiglioni interdetti all’accesso”.

La raccolta delle firme a favore della petizione popolare proseguirà oggi e domani per l’intera giornata di apertura del cimitero fino alla sua chiusura giornaliera. I cittadini potranno apporre la propria firma sui fogli della petizione popolare sostando presso i banchetti posizionati ai tre ingressi del cimitero .

“Mi auguro- conclude l’ex consigliere Roberto Di Giovenale - che il successo di questa iniziativa possa portare benefici concreti ad una situazione diventata intollerabile e inaccettabile”.

