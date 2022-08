Viterbo, omicidio a Soriano nel Cimino. La pista della vendetta, le indagini

09 agosto 2022 a

Un regolamento di conti. E’ questa la pista che stanno seguendo gli inquirenti per quanto riguarda l’omicidio di Salvatore Bramucci, il 58enne freddato con quattro colpi di pistola domenica mattina poco dopo che era uscito in auto dalla sua abitazione situata in contrada Madonna di Loreto nelle campagne di Soriano.

Bramucci in passato era stato coinvolto in indagini su giri di prestiti a strozzo ed estorsioni e stava terminando di scontare una pena di 3 anni e 4 mesi che aveva patteggiato nel 2021 dopo essere stato arrestato dalla squadra mobile nel gennaio dell’anno precedente perché sospettato di aver messo in piedi un sistema di prestiti a tassi usurai da 200 mila euro. Chiaro che le indagini - nonostante gli inquirenti hanno sottolineato che si stanno valutando tutte le ipotesi - puntano nell’ambiente criminale legato all’usura. Chi poteva avercela con Bramucci? Eventuali complici? Bande che operavano nello stesso “settore”? Oppure delle potenziali vittime?

Tutte domande che stanno alla base dei primi accertamenti dell’inchiesta che è coordinata dal pm Massimiliano Siddi. Il disoccupato di Civitavecchia era stato raggiunto da minacce ultimamente? Anche questa è un’altra domanda che aleggia sull’intera vicenda. per questo gli inquirenti stanno per acquisire i tabulati delle sue utenze telefoniche. Non solo, dunque, per cercare di capire se domenica mattina aveva appuntamento con qualcuno che lo ha attirato in trappola, ma anche per vedere se ci sono stati contatti con persone che, potenzialmente, potevano avere conti in sospeso con lui.

Intanto continua il lavoro dei carabinieri della Compagnia di Viterbo per ricostruire le fasi dell’agguato avvenuto a 50 metri dalla villa dove Bramucci viveva con la famiglia (moglie e due figli adolescenti). Il corpo dell’uomo, ferito a morte in auto, è stato notato da un passante che stava facendo attività sportiva nella zona intorno alle 10,30. Ma il killer, stando alla prima ricostruzione, avrebbe sparato circa 2 ore prima. Segno questo che quella è una zona veramente isolata dove circolano pochissime auto.

Quando sono arrivati i carabinieri il corpo di Bramucci era riverso sul sedile lato guida. Aveva fori c’arma da fuoco alla testa (3 ferite) e alla spalla. Ferite mortali da quello che sembra anche se per avere delle certezze bisognerà aspettare l’autopsia che gli inquirenti hanno annunciato per i prossimi giorni (ancora l’incarico non è stato affidato). Bisogna stabilire, per esempio, se il 58enne è morto immediatamente o se è rimasto agonizzante in auto. E se sì, per quanto tempo.

I colpi di pistola esplosi sono stati, come detto, almeno 4. Ma nessuno sembra aver udito nulla. In fin dei conti il cadavere è rimasto due ore nell’auto dell’abitacolo con il motore accesso.

Bramucci aveva un appuntamento con il killer oppure è stato freddato da qualcuno che conosceva i suoi spostamenti? Si lavora su entrambe le ipotesi. Nel primo caso sarà decisiva, in qualche modo, l’analisi dei tabulati. Tuttavia va considerato che Bramucci è stato ucciso a 50 metri da casa sua. Perché dare un appuntamento a qualcuno praticamente davanti casa? Allora c’è l’ipotesi dell’agguato premeditato, studiato nei minimi dettagli. Chi ha sparato sapeva, per esempio, che Bramucci da qualche settimana, visto che la pena che stava terminando di scontare ai domiciliari (a settembre sarebbe stato libero), usufruiva del permesso di poter uscire per alcune ore durante il giorno. Conosceva i suoi spostamenti e lo ha aspettato in un punto dove l’auto - una Chevrolet Captiva - dove per forza di cose rallentare visto che c’è un bivio. L’azione del killer è stata fulminea. Ha sparato frontalmente all’auto - i fori di proiettile sono sul parabrezza - non lasciando a Bramucci nemmeno il tempo di rendersi conto di ciò che stava accadendo.

