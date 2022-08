Viterbo, bar danneggiato al Pilastro. Vetrata distrutta durante le ferie. Il titolare: "Metterò le telecamere"

A. D. P. 09 agosto 2022 a

Danneggiata la vetrata della veranda esterna del bar Brutti ma buoni in via Rossi Danielli, al Pilastro. Il proprietario Riccardo Graziotti, dopo dieci giorni di ferie, ha fatto l’amara scoperta ieri, una volta tornato al lavoro.

“E’ successo la scorsa settimana - racconta -, quando il bar era chiuso. Evidentemente qualcuno ha pensato bene di divertirsi con poco, ma ha dovuto faticare per sfondare la vetrata. Parliamo infatti di un vetro temperato di due centimetri di spessore che non è affatto facile da sfondare. Dopo questo episodio metterò le telecamere. Ho deciso invece di non sporgere denuncia e non ho ancora fatto una stima dei danni, come minimo siamo sui 2 mila euro”.

Riccardo ha condiviso la sua disavventura su Facebook: “Neanche dieci giorni di ferie in tranquillità si possono fare... grazie per il regalo inatteso...”, ha scritto. E le risposte non sono mancate: “Ci tengo a sottolineare - conclude -, i tanti messaggi di solidarietà e incoraggiamento ricevuti sui social e in privato, a testimonianza che i viterbesi sono questi è non il bulletto sporadico che gira a fare danni”.

