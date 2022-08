Viterbo, trasporto pubblico. Sotto la lente manutenzioni e costo del lavoro di Francigena

Massimiliano Conti 09 agosto 2022 a

Una flotta di bus obsoleti oggetto di riparazioni continue; l’età avanzata e quindi l’alto costo degli autisti; l’esiguo numero di passeggeri a fronte dell’elevatissimo costo di gestione del trasporto (6,5 euro ad utente); l’erogazione a pioggia dei premi di incentivazione e di risultato in alcun modo collegati a criteri di produttività ed efficienza; il canone annuale che le farmacie devono versare al Comune e quello da pagare per l’affitto dei locali. Sono questi i principali fardelli che pesano sul bilancio della Francigena. Stanno scritti nero su bianco nell’ultima relazione, quella del 2020, stilata dall’ex amministratore unico Guido Scapigliati prima della rimozione a seguito di alcuni suoi post inneggianti alle Br e alla violenza pubblicati su Facebook.

Il dossier Francigena, nella forma della due diligence commissionata nei mesi scorsi dalla commissaria prefettizia Antonella Scolamiero, approda oggi in Consiglio comunale (a porte aperte a non a porte chiuse come, non si sa perché, avrebbe voluto il sindaco Chiara Frontini), con l’amministrazione e la maggioranza che saranno chiamato a dire cosa intendono fare della partecipata: se rilanciarla o abbandonarla al suo destino, mettendo i singoli asset sul mercato, a partire dall’ “argenteria”, ovvero le due farmacie comunali della Quercia e Santa Barbara. Attività che non hanno mai generato utili. Il perché lo spiega Scapigliati nella stessa relazione, così come l’ex amministratore indica anche quali potrebbero essere le strade per risanare Francigena.

Su una cosa il “referto” di Scapigliati e la due digilence - da quel poco che è trapelato - sembrano concordare: la situazione finanziaria, aggravata dalla pandemia che ha raso al suolo gli incassi del tpl e dei parcheggi (dopo il lockdown l’andamento dei ricavi è stato mediamente del 35% in meno rispetto al 2019) , è drammatica. Francigena ha oggi bisogno di tutto tranne che di medici pietosi che lascino incancrenire le piaghe purulente. In pratica, se il Comune vuole tenere in vita la partecipata deve investirci, oltre a rimodulare una serie di voci di spesa.

“Il ramo del trasporto pubblico locale - si legge nella relazione di Guido Scapigliati - risente di criticità da risolvere con immediatezza, con particolare riferimento alla vetustà del parco autobus e all’anzianità media del personale di guida. Entrambe risolvibili attraverso investimenti che Francigena non è tuttavia nelle condizioni di sostenere a livello finanziario”.

Il manager evidenziava in questo senso il “notevole costo chilometrico del servizio (3,88 euro a chilometro) a causa dell’eccessiva onerosità del costo del personale e dei costi di manutenzione/riparazione del parco autobus”. Sui costi del Tpl, pesano, come detto, anche le due “voci di produttività” presenti da anni in busta paga: “I dipendenti addetti al ramo percepiscono da anni un premio di incentivazione e un premio di risultato (1030,48 euro l’anno, ndr), che dovrebbero essere legati a criteri di produttività e di efficienza, e che invece vengono erogate a pioggia”, sottolineava Scapigliati, il quale, avendo provato a scardinare questi “privilegi”, era andato a sbattere contro il muro delle Rsu e dei sindacati. Sulla terza “voce di produttività”, per ulteriori 306 euro l’anno, legata a un contributo regionale poi venuto meno, è noto infine il contenzioso apertosi davanti al tribunale del lavoro di Viterbo tra i dipendenti e la Francigena, su cui, dall’opposizione, l’attuale sindaca Frontini spesso era intervenuta

E proprio le Rsu di Francigena Nazzareno Vecchioni (Ugl) e Luca Fonti (Faisa Cisal), alla vigilia della discussione in Consiglio, hanno espresso fiducia nei confronti della sindaca: “Siamo consapevoli - scrivono in una nota - che Francigena necessiti di un intervento strutturale alla luce della due diligence, ma allo stesso tempo fiduciosi visto che da anni ci confrontiamo con la sindaca Chiara Frontini che non ha fatto mai mancare l suo supporto, sostegno e vicinanza ai lavoratori della società. Siamo certi che l’amministrazione si impegnerà per rilanciare la società e non per affossarla o metterla sul mercato come qualcuno vorrebbe”.

Appuntamento stamattina in aula, a Palazzo dei Priori, a partire dalle 9.30.

