Viterbo, incendio Oriolo Romano. Il Parco: bruciati 27 ettari, 5 di faggeta

Incendio nella faggeta patrimonio Unesco, completata la stima dei danni. A dare i numeri della devastazione del fuoco è il Parco naturale regionale Bracciano-Martignano. L’incendio partito in via di Monte Raschio ha coinvolto circa 27 ettari di terreno dei quali 21 ricompresi nel perimetro dell’area naturale protetta. Colpito pesantemente il rimboschimento di conifere, ma per 5 ettari anche la faggeta.

L’incendio ha messo a dura prova il personale guardiaparco dell’ente impegnato nello spegnimento insieme ai vigili del fuoco e ai volontari della protezione civile locale con la partecipazione della locale sezione dei Cai e Università Agraria di Oriolo Romano, impegnati per ben due giorni nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno visto anche l’intervento di due elicotteri regionali della protezione civile, uno dell’Esercito italiano e uno dei carabinieri forestali. Le fiamme hanno avvolto la pineta di Monte Raschio, il fuoco è arrivato ad altissima intensità coinvolgendo le chiome, nella zona di faggeta si è limitato alla lettiera. Fuori dal territorio Parco sono stati distrutti alcuni veicoli dismessi, alcune baracche e canili e sono state danneggiate anche alcune abitazioni. “Quanto accaduto testimonia la pericolosità di avere dentro al parco dei rimboschimenti di conifere realizzati negli anni ‘70 che sono sicuramente non autoctoni e costituiscono un facile terreno di propagazione degli incendi boschivi”, è il commento dell’ente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano. “Ora occorre vigilare ed attuare tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare che si possano ripetere episodi come questo, soprattutto nella rimanente porzione di pineta che non è stata colpita dall’incendio. Ringraziamo tutti gli operatori e il personale prontamente intervenuto su Monte Raschio”.

Intanto il sindaco Emanuele Rallo nei giorni scorsi ha scritto una lettera alla Regione nella quale si chiede che il 2 agosto - quando ciòè c’è stato l’incendio - diventi la giornata della faggeta. “Trasformiamo la ferita, facciamo in modo, come qualcuno correttamente ha ipotizzato, che il 2 agosto, insieme con la festa dell’inverno, diventi la giornata della celebrazione della faggeta. Tutti insieme, a partire dal parco, dal Cai, dalla Pro loco, dall’Università Agraria, dal Gruco, fino a arrivare a tutte le associazioni, a tutti i gruppi, a tutti i cittadini che vorranno contribuire”, dice il primo cittadino.

