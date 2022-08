Viterbo, ucciso con un colpo di pistola a Soriano nel Cimino. La vittima è Salvatore Bramucci di 58 anni

07 agosto 2022 a

a

a

Tragedia questa mattina, domenica 7 agosto, in una zona di campagna di Soriano del Cimino. Un uomo è stato trovato privo di vita ucciso con un colpo d'arma da fuoco. Si tratta di Salvatore Bramucci, 58 anni residente nel posto. Sul posto da ore ci sono i carabinieri che stanno indagando sul fatto e si sono occupati dei rilievi. Non si esclude l'ipotesi di un'esecuzione. Da quello che si è appreso i carabinieri starebbero visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Non ci sono occhi elettronici nella zona dove è stato trovato il corpo tuttavia altre telecamere potrebbero aver ripreso l'auto in fuga di chi ha fatto fuoco contro l'uomo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.