Viterbo, violenza. Ridusse in fin di vita passante: ventenne condannato a 8 anni

Dovrà scontare 8 anni e 8 mesi in carcere per aver ridotto in fin di vita un uomo durante un tentativo di rapina. Arriva la prima condanna definitiva per i fatti che avvennero il 13 ottobre del 2019 in via della Pettinara dove un 59enne umbro, Giovanni Maria Farina di Allerona, venne brutalmente aggredito e lasciato a terra privo di sensi. La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da uno dei due aggressori, Michele Montalbotti, finiti in carcere e poi condannati dal gip di Viterbo Rita Cialoni. Insieme a Roberto Vestri, 26 anni, venne condannato l'11 settembre del 2020 a 8 anni e 8 mesi per tentato omicidio e rapina. Pena confermata in appello nel giugno del 2021 e ora, per quanto riguarda Montalbotti, anche dai giudici della Corte di Cassazione.

L'aggressione avvenne una domenica sera quando la vittima dell'aggressione venne trovata priva di sensi lungo il vicolo vicino a piazza della Rocca. Aveva una brutta ferita alla testa. Fu trasportato in ospedale in codice rosso e rimase in coma per quasi tre mesi. Una volta dimesso passò diverso tempo in un centro di riabilitazione.

La svolta nelle indagini condotte dalla squadra mobile arrivò qualche giorno dopo l'aggressione grazie alle registrazioni di una telecamera di sorveglianza presente sulla via che riprese le fasi dell'aggressione. Nel video si vede Montalbotti fermare la vittima come a chiedergli qualcosa, subito dopo si vede Vetri colpire Farina che sarebbe stato poi raggiunto da un calcio alla testa sferrato proprio da Montalbotti.

I due ventenni sono stati condannati anche a una provvisionale di 70 mila euro: 20 mila euro alla madre e 50 mila euro alla vittima, rappresentata al processo da un tutore a causa della sua invalidità.

Farina ha infatti subito lesioni permanenti, con compromissione neurologica nelle funzioni più essenziali, quali la coscienza, la motilità e il linguaggio.

A pochi mesi dal fatto, Michele Moltabotti scrisse una lettera dal carcere di Mammagialla, indirizzata a Giovanni Maria Farina, nella quale chiedeva perdono al 58enne, dichiarandosi pentito di ciò che aveva commesso. “Il ragazzo è distrutto e ha scritto quello che sentiva con semplicità – riferì a proposito il legale del giovane –. Ha incominciato un cammino di resipiscenza e di disintossicazione. Lo sforzo è quello di tornare ad essere un soggetto affidabile”.

Una vicenda che scosse l’opinione pubblica e che fu risolto, come detto in precedenza, con un’indagine piuttosto veloce portata a termine dalla polizia.



