Viterbo, terme. Bagnaccio chiuso, si mobilitano gli intellettuali

08 agosto 2022

Bagnaccio chiuso, e chissà quando riaprirà. Difficile se non impossibile che ciò avvenga entro la fine dell’estate. E intanto l’assenza delle terme continua a farsi sentire, e non solo per i viterbesi, ma anche nella cerchia degli intellettuali, soprattutto per la valenza terapeutica e sociale che un sito come quello appena fuori Viterbo può rappresentare per chi lo frequenta abitualmente.

Gabriella Trani è una di questi. Docente universitaria e arteterapeuta, è rimasta colpita dal fatto che le terme siano state chiuse dal Comune e ad oggi sta spingendo, anche a nome di altri visitatori del parco, tra cui altri colleghi di importanti atenei italiani, affinché quanto prima Palazzo dei Priori possa rivedere la sua decisione e riaprire i cancelli. Ecco il suo intervento in difesa al Bagnaccio: “Dedico questo mio contributo alle terme del Bagnaccio - scrive Gabriella Trani -, quale portavoce dei molti che mi hanno incaricato di far pervenire le loro opinioni riguardo alla nuova inaspettata situazione di interruzione di frequenza. Unisco la mia ricerca e opinione personale di docente universitaria e arteterapeuta, con la speranza che sia di supporto e utilità nei confronti della proprietà e delle autorità competenti a rivedere tale scelta. La prima osservazione in assoluto, condivisa da tutti, è quella che spinge a frequentare il Bagnaccio preferendolo ad altri luoghi termali di Viterbo. Parlo della necessità di pace e della ricerca di serenità, che genera salute, oltre le dimostrate qualità chimico-fisiche accertate scientificamente di queste acque naturali. E’ un ambiente che genera nella mente di chi lo frequenta una positività, che ne varia forma mentis e comportamento. Si lascia nelle acque, infatti, un grande bagaglio di stress in entrata, si lascia all’uscita una gratitudine e una voglia di tornare grazie ai benefici effetti sulla salute, anche immediati. La seconda qualità - prosegue la dottoressa Trani -, a pari merito con la spinta al desiderio di ritornare ad usufruire delle acque, è l’accoglienza da parte della organizzazione della proprietà. La riconoscenza si prolunga al personale di ricezione all’ingresso e per la manutenzione delle vasche e del parco, perché ogni operazione viene svolta con ritmo e sapienza, che non distoglie mai i bagnanti. E laddove, semmai, fosse necessario un richiamo nei confronti di comportamenti poco civili tutto avviene senza allarmismi per chi si rilassa nelle piscine. Infatti il senso di sicurezza ed incolumità, che in altre pozze libere non si percepisce, qui si respira come una qualità, anche nel soccorso per imprudenze di chi non legga le avvertenze sull’uso delle acque (sbalzi pressori e altro). La separazione delle vasche dedicate e divise per età, dall’infanzia alla distribuzione attenta del calore, a seconda della temperatura esterna, è ulteriore attenzione che ne facilita la fruizione. Il beneficio terapeutico scatena una vera e propria necessità fisica al ritorno, che al momento è la ragione più disperante, nata nelle persone abbonate, che si trovano improvvisamente private di questa cura proprio nel momento della riapertura dopo il Covid. Esiste, ed è dimostrabile dagli audio che ho ricevuto, un rammarico sul beneficio terapeutico-psicologico che vorrei tradurre piuttosto in socialità, scambio culturale, sacralità, meditazione, yoga, divertimento, scambi di tradizioni, informazioni internazionali, progettualità nei ritorni per combinare incontri amichevoli stagionali, soprattutto per chi viene dall’estero in camper o da altre regioni. Per chi volesse prolungare queste ore fortunate il relax è offerto da lettini, ombrelloni e area minimamente ombreggiata per consumare un minimo pasto, con dignità soprattutto per le famiglie".

"Inoltre - va avanti Gabriella Trani - è data la possibilità di partecipare a compleanni o ricorrenze, con discrezione e senza schiamazzi. Addirittura nasce un’autoregolazione sull’uso dei cellulari in acqua perché e anche i pochi fumatori, che non leggono le avvertenze sono spesso discreti e pregati ad allontanarsi. La minima possibilità, presente ormai ovunque, di una macchinetta per il caffè e l’acqua è anche un primo soccorso nei casi frequenti dei cali di pressione dei frequentatori meno esperti ed è veramente necessaria, come i bagni spartani, che nel tempo ci hanno evitato il bagno nell’acqua santa. Concludo, per continuare con le testimonianze, ove servisse ancora in futuro, con le parole simpatiche di un’antica frequentatrice, che mi ha telefonato spesso per augurarsi che vi arrivasse questa sua premonizione. Lei si augura una veloce e prossima riapertura - conclude la docente universitaria -, ma auspica un cambiamento di nome, in onore di chi sarà stato capace di ripristinare questo dono della natura e propone di battezzare le terme de Bagnaccio con le nuove terme di San Salvatore per ringraziare, nei secoli , chi sarà stato artefice di tanto miracolo”.

