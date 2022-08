Viterbo, lavoro. Il Comune di Civita Castellana assume: bando per 10 posti

B. M. 07 agosto 2022 a

Civita Castellana, il Comune assume dieci persone. Il bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 62 e per presentare le domande c’è tempo fino al 5 settembre. Ne dà notizia l’assessore al Personale e Affari Generali, Massimiliano Carrisi, spiegando che i testi integrali dei bandi di concorso sono reperibili sulla home page del sito istituzionale del Comune di Civita Castellana, oltre che nella sezione amministrazione trasparente e sull’albo pretorio.

“Le domande per la partecipazione ai concorsi potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta - chiarisce Carrisi - e, precisamente, a decorrere dal 6 agosto ed entro le ore 19 del 5 settembre. Ricordiamo che il 4 settembre è un giorno festivo e, quindi, il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione è prorogato al primo giorno successivo non festivo, quindi al 5 settembre”.

Le domande di partecipazione ai concorsi, pena l’esclusione, dovranno pervenire esclusivamente via web attraverso il sito www.comune.civitacastellana.vt.it, compilando il modulo e seguendo le istruzioni reperibili al link https://www.econcorsi.com/concorsi/civitacastellana/. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte.



