Viterbo, bambina morsa in faccia da un pitbull

Bambina di 7 anni morsa in faccia da un pitbull. E’ accaduto nella serata di venerdì in piazza San Carluccio. La piccola sarebbe stata aggredita dal cane anche se la dinamica è ancora in corso di svolgimento. Il morso avrebbe causato una ferita in faccia che è stata curata dai medici del 118 intervenuti.

Sul posto anche un paio di volanti della polizia. infatti dopo che la piccola è stata ferita è nata una discussione, piuttosto accesa, tra i genitori della piccola e il proprietario del molosso.

Per placare gli animi, appunto, sono dovuti intervenire gli agenti. Come detto la bambina è stata soccorsa e medicata dai sanitari del 118.



