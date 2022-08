Viterbo, sicurezza. Furti nelle abitazioni e scarsa illuminazione al centro Colle Lydia a Nepi

Alf. Parr. 04 agosto 2022 a

a

a

I residenti del centro residenziale Colle Lydia a Nepi lamentano furti perpetrati nelle loro abitazioni, il malfunzionamento dell’impianto di illuminazione pubblica e anche il malfunzionamento del depuratore dell’acqua.

Al Cimitero ancora furti, erba e degrado Critiche al Comune

Di fronte ai disagi dei cittadini, che hanno inviato numerose email al sindaco Franco Vita per segnalare queste incresciose situazioni, l’amministrazione comunale ha deciso di affrontare le criticità del centro e della via Nepesina in una commissione che sarà composta da tre residenti di Colle Liydia e tre della Nepesina , presieduta dal primo cittadino di Nepi.

Perizia sulla firma della badante infedele

Il sindaco ha avviato le prime consultazioni per avere chiarimenti sulle strade buie e sui tempi di rientro dell’arsenico nei limiti di legge. “Credo - commenta il sindaco - che corre chiarire le posizioni ed il rispetto della convenzione urbanistica e delle disposizioni di legge”.



Guardia giurata rapinata, catturato il settimo uomo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.